Аэропорт Владикавказа приостановил работы из-за украинских беспилотников в небе над городом

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В аэропорту Владикавказа был введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет Shot.
«План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.
К тому же в Северной Осетии была объявлена опасность атаки беспилотников.
Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны уже атаковали Воронеж, Липецк и Рязань. В первом из-за взрывов задрожали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях. В Рязани беспилотники сбивают в районе местного НПЗ. К тому же известно о взрывах в небе над Липецком, где прогремело не менее 7 раз.
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