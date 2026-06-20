Со дня крушения Ту-134 под Петрозаводском прошло 15 лет

20 июня 2026, 18:55

15 лет назад разбился Ту-134 в Карелии, 47 погибших

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Ровно 15 лет назад, 20 июня 2011 года, в районе петрозаводского аэропорта Бесовец произошла одна из самых масштабных авиакатастроф в новейшей истории Карелии. Об этом сообщает «Карелия.Ньюс».