Со дня крушения Ту-134 под Петрозаводском прошло 15 лет
Ровно 15 лет назад, 20 июня 2011 года, в районе петрозаводского аэропорта Бесовец произошла одна из самых масштабных авиакатастроф в новейшей истории Карелии. Об этом сообщает «Карелия.Ньюс».
Лайнер Ту-134, следовавший рейсом из Москвы, потерпел крушение всего в 700 метрах от взлётно-посадочной полосы. На борту находились 52 человека, из которых выжить удалось лишь пятерым — 47 пассажиров и членов экипажа погибли.
Трагедия разыгралась в 23:40 при заходе на посадку в крайне неблагоприятных погодных условиях: густой туман, низкая облачность и дождь существенно ограничивали видимость. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), экипаж принял решение заходить на посадку в ручном режиме, в результате чего допустил отклонение от глиссады.
Несмотря на отсутствие визуального контакта с огнями аэропорта, пилоты не ушли на второй круг, а продолжили снижение. На скорости около 300 км/ч самолёт зацепил деревья и столкнулся с землёй, после чего разрушился и загорелся.
Большинство пассажиров — 44 человека — погибли мгновенно, ещё трое скончались позже в больницах от полученных травм. Одним из чудом выживших оказался 10-летний Антон Терехов, которого спасатели извлекли из-под обломков. Командир воздушного судна, второй пилот и штурман погибли на месте. Жертв среди жителей Карелии на земле не было. Уголовное дело в итоге было передано в суд в отношении сотрудников аэропортового комплекса. Сегодня, в годовщину катастрофы, на мемориале в Бесовце традиционно собираются родственники погибших, местные жители и все неравнодушные, чтобы возложить цветы и почтить память 47 жертв той страшной ночи.
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