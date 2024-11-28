Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в серии ограблений в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В Москве силовики при поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии задержали двоих подозреваемых в совершении краж из жилых домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – ранее судимые 45-летние мужчины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что от действий грабителей пострадали шесть человек. Злоумышленники похитили деньги и ювелирные изделия на сумму порядка 1,2 млн. рублей. Они проникали в дома через взломанные двери и окна. По данному факту возбуждены уголовные дела.
Ранее в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области сообщили о задержании в Талдоме подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии.
Читайте также:
Полиция и СОБР Росгвардии задержали четверых грабителей в Москве
В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск
Росгвардейцы остановили в спальном районе Подмосковья машину с подростком за рулём
Элина Позднякова