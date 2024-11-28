Шесть человек госпитализировали после кексов с марихуаной в Краснодарском крае

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Шестерых человек госпитализировали с сильным отравлением после того, как их угостили кексами с марихуаной в Краснодарском крае, пишет Shot. Авторы уточнили, что таким образом перед новым годом коллег решил расслабить сотрудник одной из строительных фирм.
Он напек кексов с «сюрпризом», но не стал рассказывать коллегам о начинке. Во время рабочего дня люди начали смеяться и вести себя странно, а после две женщины и четыре мужчины почувствовали себя плохо. Злоумышленник сейчас в спецприемнике, его задержали.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Кубинке сын убил отца из-за алкоголизма. В произошедшем сейчас разбираются следователи.
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Никита Кротов