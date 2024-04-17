Собачник наткнулся на БПЛА ВСУ, который упал в тверском лесу ещё в январе

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В лесу под Тверью обнаружили беспилотник ВСУ, который в январе пытался атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 60-летний местный житель прогуливался по лесу с собакой, когда наткнулся на беспилотный летательный аппарат.
Предположительно, дрон пролежал в лесу с января. Тогда такие же беспилотники пытались атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС».
В январе подобные устройства были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. На обнаруженном после успешной посадки украинском беспилотнике была написана цифра 4, у того, что обнаружил собачник в тверском лесу — цифра 3.
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Предположительно, дрон пролежал в лесу с января. Тогда такие же беспилотники пытались атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС».
В январе подобные устройства были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. На обнаруженном после успешной посадки украинском беспилотнике была написана цифра 4, у того, что обнаружил собачник в тверском лесу — цифра 3.
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Евгения Парфентьева