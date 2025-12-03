Собака без намордника едва не растерзала ребенка в Башкирии
Собака едва не растерзала ребенка в Башкирии. Видео и деталями инцидента делится телеграм-канал «Честный Репортаж».
Все произошло на улице Новомостовая в Уфе. По словам очевидца, хозяйка выгуливала питомца без поводка (на видео он есть) и намордника. В какой-то момент пес заметил мальчика и напал на него — этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, как школьник пытается убежать, но животное догоняет его и набрасывается сверху. Затем на помощь приходит женщина — возможно, хозяйка собаки — и оттаскивает ее от ребенка.
Отмечается, что это не первый раз, когда пес проявляет агрессию. Ранее он растерзал двух других собак и покусал одного мальчика. Местные уже пытались решить вопрос с питомцами женщины через суд.
