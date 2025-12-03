Под вагоном МЦД на станции Переделкино погиб человек
Под вагоном МЦД на станции Переделкино погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, причиной смерти стало поражение электрическим током. Предполагается, что погибший был помощником машиниста.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, экстренные службы работают на месте.
Ранее также поступила информация о том, что одиннадцатилетний польский актер Никодем Марецки стал жертвой ДТП. По данным The Sun, трагедия произошла в деревне Щепановице, расположенной неподалеку от Кракова.
