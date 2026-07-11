Собака напала на ребенка в Новгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомной собаки на шестилетнего мальчика в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, региональные следователи возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Инцидент произошёл, когда ребёнок гулял недалеко от дома — на него набросился бродячий пёс, в результате чего мальчик получил раны руки и плеча.
Родители самостоятельно повезли пострадавшего в областную детскую клиническую больницу в Великом Новгороде. На въезде в город они обратились за помощью к инспекторам ДПС — полицейские оперативно сопроводили машину с матерью и ребёнком до медучреждения.
В больнице мальчику обработали и зашили рану, провели вакцинацию против бешенства. В настоящее время ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь, ему предстоит длительное восстановление.
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