Собака напала на ребенка в Новгородской области

11 июля 2026, 21:20

Бастрыкину доложат по делу о нападении собаки на ребенка в Новгородской области

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомной собаки на шестилетнего мальчика в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.