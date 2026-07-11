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Собака напала на ребенка в Новгородской области

Бастрыкину доложат по делу о нападении собаки на ребенка в Новгородской области
Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомной собаки на шестилетнего мальчика в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.



По данным ведомства, региональные следователи возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Инцидент произошёл, когда ребёнок гулял недалеко от дома — на него набросился бродячий пёс, в результате чего мальчик получил раны руки и плеча.

Родители самостоятельно повезли пострадавшего в областную детскую клиническую больницу в Великом Новгороде. На въезде в город они обратились за помощью к инспекторам ДПС — полицейские оперативно сопроводили машину с матерью и ребёнком до медучреждения.

В больнице мальчику обработали и зашили рану, провели вакцинацию против бешенства. В настоящее время ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь, ему предстоит длительное восстановление.

Никита Кротов

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