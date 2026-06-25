В Кузбассе бездомная собака напала на ребенка

25 июня 2026, 19:15

Фото: iStock/Milan Krasula

В Кемеровской области бездомная собака напала на маленького мальчика. Ребенок пострадал. Об этом сообщили в областной прокуратуре.





По словам мамы пострадавшего малыша, нападение собаки произошло недалеко от школы и парка, где располагается детская площадка. Она добавила, что животное с трудом смогли отогнать три взрослых человека, пишет «Сiбдепо».



В связи с инцидентом прокуратура Кузбасса организовала соответствующую проверку. В ведомстве подчеркнули, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего оценят исполнение требований выполнения законодательства об ответственном обращении с животными.





«Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего следственными органами», — добавили в ведомстве.