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В Кузбассе бездомная собака напала на ребенка

Фото: iStock/Milan Krasula

В Кемеровской области бездомная собака напала на маленького мальчика. Ребенок пострадал. Об этом сообщили в областной прокуратуре.



По словам мамы пострадавшего малыша, нападение собаки произошло недалеко от школы и парка, где располагается детская площадка. Она добавила, что животное с трудом смогли отогнать три взрослых человека, пишет «Сiбдепо».

В связи с инцидентом прокуратура Кузбасса организовала соответствующую проверку. В ведомстве подчеркнули, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего оценят исполнение требований выполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

«Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего следственными органами», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре бездомная собака напала на ребенка во дворе школы. У девочки диагностировали рваные раны лица и ссадины, а также повреждение нижнего века.
Элина Позднякова

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