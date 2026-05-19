Собака нашла у украинца почти 200 евро в машине

В Испании служебный пес нашел спрятанные в машине украинца 195 тысяч евро
Фото: istockphoto/darkojow

195 тысяч евро, спрятанных в автомобиле гражданина Украины, обнаружила служебная собака Гражданской гвардии по кличке Помпа. Все произошло в испанской провинции Альбасете, пишет HOY.



Бельгийская овчарка малинуа нашла деньги между сиденьями машины при досмотре на трассе A-31 в районе Чинчилья-де-Монтеарагон. Купюры были разложенными по нескольким пакетам и скрытыми в салоне.

Водитель не смог объяснить происхождение средств. Поскольку в Испании без декларации разрешается перевозить не более 100 тысяч евро (или эквивалент в инвалюте), все деньги изъяли.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Обстоятельства появления крупной суммы выясняются.


Никита Кротов

