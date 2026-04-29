У шести организаций в Приморье обнаружили более 20 незаконных летающих дронов

29 апреля 2026, 05:49

Amur Mash: У шести организаций в Приморье обнаружили 25 незаконных летающих дронов

Фото: iStock/kckate16

В Приморье обнаружили более двадцати штук незаконных летающих беспилотников у шести сельскохозяйственных организаций. Об этом в ночь на 29 апреля сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Точное количество найденных БПЛА — двадцать пять. В материале подчеркивается, что все дроны весят более 30 килограммов. У этой техники отсутствовали сертификаты лётной годности, а у операторов — удостоверения на право управления. Руководители фирм получили представления от прокуратуры.



