В Калининграде школьник вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить
В Калининграде 10-летний школьник вызвал скорую родителям, которых он не смог разбудить. Об этом сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел 7 сентября. Вечером на номер «112» поступил звонок от мальчика. Он сообщил, что они с младшей сестрой находятся дома и не могут разбудить родителей, которые спят.
По прибытии медики обнаружили, что 40-летний мужчина и его 39-летняя жена лежат в кровати без признаков жизни — дыхания и сердцебиения. Женщину удалось реанимировать, сейчас она находится в больнице. Мужчину спасти не удалось.
Уточняется, что оба ребенка здоровы. На месте происшествия работают следователи.
