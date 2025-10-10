Собака пожертвовала собой, чтобы спасти хозяйку от ядовитой змеи
В провинции Хэбэй, Китай, произошел трогательный случай. Собака по кличке Хэтао пожертвовала собой ради своей хозяйки Мэн, когда заметила ядовитую змею в саду. Инцидент случился в конце августа. Об этом сообщает South China Morning Post.
Хэтао, двухлетний сиба-ину, мгновенно бросился на защиту хозяйки и получил смертельный укус. Мэн рассказала, что собака всегда готова защищать семью. Когда змея поползла к ней, Хэтао не раздумывая вступил в схватку.
Хозяева заметили след укуса на морде Хэтао и поняли, что ситуация серьезная. В местной ветеринарной клинике не оказалось противоядия. Пока Мэн оставалась с питомцем, ее супруг отправился в Пекин в поисках необходимой сыворотки. Женщина переживала за свою собаку и всю ночь дежурила рядом, поила питомца водой каждые полчаса.
Благодаря быстрым действиям владельцев и длительному лечению состояние Хэтао стабилизировалось через неделю. Этот случай стал примером преданности и мужества домашних животных.
