Собака пожертвовала собой, чтобы спасти хозяйку от ядовитой змеи

10 октября 2025, 15:02

В Китае собака встала на защиту хозяина и попала в клинику со змеиным укусом

Фото: iStock/Julija Kumpinovica

В провинции Хэбэй, Китай, произошел трогательный случай. Собака по кличке Хэтао пожертвовала собой ради своей хозяйки Мэн, когда заметила ядовитую змею в саду. Инцидент случился в конце августа. Об этом сообщает South China Morning Post.