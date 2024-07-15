Собака преодолела шесть километров по морю, чтобы вернуться домой

Фото: iStock/Bogdan Malizkiy
В Италии восьмилетний лабрадор Зигги был спасен после того, как проплыл шесть километров по морю за пять часов. Об этом информирует сайт What’s the Jam.
Зигги вместе с хозяевами, Марко Чеккони и Маринеллой Джаретта, а также их детьми катался по морю на лодке у острова Пеллестрина. Отмечается, что в какой-то момент собака выпрыгнула из лодки, ее быстро подхватило течение. Хозяевам не удалось достать Зигги из воды. Они вернулись на берег и опубликовали пост о произошедшем в социальных сетях.
Семья попросила тех, кто увидит лабрадора и узнает его по фотографии, сообщить им. Спустя несколько часов с ними связалась туристка по имени Ксения, которая заявила, что обнаружила собаку в деревне Сан-Пьетро, находящейся в 6,44 км от места, где хозяева последний раз видели Зигги.
Согласно предварительным данным, пес преодолел это расстояние за пять часов. Ксения отвела Зигги в гостиницу, где накормила его и обсушила, вскоре семья забрала своего верного друга. Уточняется, что собака уже через два дня после произошедшего снова просился в воду.
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Семья попросила тех, кто увидит лабрадора и узнает его по фотографии, сообщить им. Спустя несколько часов с ними связалась туристка по имени Ксения, которая заявила, что обнаружила собаку в деревне Сан-Пьетро, находящейся в 6,44 км от места, где хозяева последний раз видели Зигги.
Согласно предварительным данным, пес преодолел это расстояние за пять часов. Ксения отвела Зигги в гостиницу, где накормила его и обсушила, вскоре семья забрала своего верного друга. Уточняется, что собака уже через два дня после произошедшего снова просился в воду.
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Екатерина Коршунова