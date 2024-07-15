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Собака преодолела шесть километров по морю, чтобы вернуться домой

В Италии спасли собаку, выпрыгнувшую из лодки и проплывшую 6 километров по морю
15 июля 2024, 19:52
Фото: iStock/Bogdan Malizkiy

Фото: iStock/Bogdan Malizkiy

В Италии восьмилетний лабрадор Зигги был спасен после того, как проплыл шесть километров по морю за пять часов. Об этом информирует сайт What’s the Jam.
Зигги вместе с хозяевами, Марко Чеккони и Маринеллой Джаретта, а также их детьми катался по морю на лодке у острова Пеллестрина. Отмечается, что в какой-то момент собака выпрыгнула из лодки, ее быстро подхватило течение. Хозяевам не удалось достать Зигги из воды. Они вернулись на берег и опубликовали пост о произошедшем в социальных сетях.

Семья попросила тех, кто увидит лабрадора и узнает его по фотографии, сообщить им. Спустя несколько часов с ними связалась туристка по имени Ксения, которая заявила, что обнаружила собаку в деревне Сан-Пьетро, находящейся в 6,44 км от места, где хозяева последний раз видели Зигги.



Согласно предварительным данным, пес преодолел это расстояние за пять часов. Ксения отвела Зигги в гостиницу, где накормила его и обсушила, вскоре семья забрала своего верного друга. Уточняется, что собака уже через два дня после произошедшего снова просился в воду.

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Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель
Bangkok Post: местный житель изнасиловал на пляже приехавшую в Таиланд Украинку
15 июля 2024, 20:38

На острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Об этом сообщает Bangkok Post.
Согласно сведениям издания, инцидент произошел на пляже рано утром. 32 летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам и накануне задержали.

Им оказался 27-летний таец Натапонг. Он утверждает, что половой контакт был по обоюдному согласию.

Ранее МВД России заявило о задержании 66-ленего жителя Подмосковья, организовавшего бордель. Он лично договаривался о встречах между клиентами и девушками и занимался учетом денег.

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#инцидент
#изнасилование
#таиланд
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Дело Трампа о хранении секретных документов закрыто
Суд Флориды прекратил дело в отношении Трампа по разглашению секретных сведений
15 июля 2024, 19:37

Фото: IStock/olya_steckel

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, пишет РИА Новости.
Коробки со сведениями разных уровней секретности были обнаружены в коробках в резиденции Трампа во время президентской гонки. В 2021-2022 годах он хранил их без какого-либо присмотра и как минимум дважды передавал секретную информацию лицам, не обладающим права доступа к ней.

В сентябре 2022 года он демонстрировал одному из американских писателей секретную карту, на которой была отмечены позиции ВСУ и американское оружие.

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#дональд трамп
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В Подмосковье во время массовой драки расстреляли четырёх человек
Mash: Четверых человек расстреляли во время массовой драки в деревне Марусино
15 июля 2024, 18:53

Фото: iStock/ipopba

Четверых человек расстреляли из травматического пистолета во время массовой драки в деревне Марусино в районе подмосковных Люберец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на парковке торгового центра. В потасовке участвовало 40 мужчин. Причина конфликта заключалась в замечании за хамское общение с продавщицей.

Уточняется, что толпа отправилась выяснять отношения на парковку, куда к приезжим приехала «группа поддержки», которая начала стрелять из пистолета. Одному из мужчин выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения получили еще трое. Все обратились за медицинской помощью.

Стрелявшие и компания скрылись до приезда правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

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#люберцы
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«На глазах у детей»: как в Подмосковье орудовал мигрант-онанист и кто нападает на женщин в Раменском
В Подмосковье задержан маньяк-садист, нападавший на женщин: подробности
15 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/Giuda90

В Подмосковье задержан маньяк, жертвами которого стали как минимум две женщины из Раменского. Мужчину удалось вычислить благодаря показаниям одной из пострадавших, которая смогла сбежать от насильника. О том, где еще орудовал извращенец и кого он выбирал в жертву расскажет редакция «Радио 1».

Жертвы маньяка из Раменского


Обнаженная женщина была обнаружена в лесополосе рядом с платформой МЦД-3 в дачном поселке Кратово в начале июля. Об этом сообщает издание NEWS.ru. Пострадавшая получила травмы головы, но выжила. Через некоторое время правоохранителям стало известно еще об одном факте нападения. На этот раз потерпевшая сама обратилась к следователям и сообщила, что ее хотел изнасиловать неизвестный. По данным СМИ, у женщины, сбежавшей от насильника, была пробита голова и сломана челюсть.

Жители поселка Кратово рассказали журналистам, что прежде возле станции уже происходили подобные нападения. Задержанного проверяют на причастность к прошлым эпизодам.

Онанист в лесу Подмосковья


В Раменском это уже не первый случай выявления полового преступника. В мае в населенном пункте был задержан мастурбирующий на подростков мужчина.

Уроженец СНГ изнасиловал москвичку


Некоторое время назад в Раменском произошло еще одно дерзкое преступление. 26-летний мигрант пробрался к женщине в дом через форточку и изнасиловал ее. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт. Мужчину задержали по горячим следам.


Мигрант мастурбировал на детей в Пушкино


На территории города Пушкино несколько дней назад также был выявлен мужчина с сексуальными отклонениями. Мигрант повадился мастурбировать на детей местных жителей. Непотребства он совершал прямо на детской площадке. В настоящее время мужчина задержан.

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Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе
«360»: запертую в Москве на балконе собаку спасли полиция и МЧС
15 июля 2024, 17:37

Фото: IStock/EleSi

Сотрудники МЧС вместе с полицией спасли собаку, которая оказалась запертой на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».
По информации издания, питомец провел на жаре почти два дня без еды и воды. На снимках, опубликованных жильцами, видно как животное мучается и пытается спрыгнуть вниз.

Собаку вызволили сотрудники МЧС, не взламывая дверь. Местонахождение хозяина квартиры неизвестно, питомца напоили водой и участковый полиции на время забрал его к себе домой.

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#сотрудники
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Маньяк из Подмосковья выходит на свободу после 25 лет: кому стоит опасаться «Домодедовского упыря»
Серийный убийца «Домодедовский упырь» выходит из тюрьмы в 2024: жертвы, эпизоды
15 июля 2024, 17:22

Фото: IStock/Vladimir Zapletin

В конце 1998-го года Подмосковье облетела новость о серийном убийце, орудующем на глухой железнодорожной станции Домодедово. Жертвами душегуба становились случайные прохожие. О том, почему маньяк избежал пожизненного наказания и куда он отправится после скорого освобождения расскажет редакция «Радио 1».

Маньяк из Подмосковья: что о нем известно


Уроженец Молдавии Иван Продан рос в многодетной семье. Его отец пил, часто поднимал руку на мать и использовал жесткие методы воспитания своих сыновей. Будучи подростком, Иван часто убегал из дома, жил в товарных вагонах. Позже следователи предположили, что с тех пор для мужчины железная дорога стали практически сакральным местом. Там же он и совершил свое первое убийство.

Серия убийств «Домодедовского упыря»


Маньяк жил вместе с супругой и ребенком в девятиэтажном многоквартирном доме на окраине Видного. Соседи характеризовали мужчину как невзрачного, худощавого, необщительного человека. Преступления он предпочитал совершать на железнодорожной станции Домодедово.
В этом районе до сих пор ходят страшилки о «Домодедовском упыре», как позже прозвали местного душегуба.

Свое первое убийство Иван Продан совершил в 1994 году. Его жертвой стал собутыльник. Между мужчинами не было конфликта. Убийство было абсолютно беспричинным. В то время, когда собеседник Продана отвернулся, он схватил металлический уголок и нанес ему по голове несколько ударов.

Тогда доказательств его вины было недостаточно и Продан продолжал находиться на свободе.

«Домодедовский упырь»? Конечно, помню эту историю. <…> Самого человека вспоминаю смутно. Может, видел мельком. А вот что тогда говорили взрослые, врезалось в память. Все, конечно, обалдели, когда в дом нагрянули с обыском милиционеры и фотографии соседа начали печатать все газеты. Никто ж не думал, что он по вечерам выходит на «охоту» и людям головы пробивает», — рассказал собеседник издания «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид


Задержание маньяка


«Домодедовский упырь» был задержан весной 1999-го года. Его поместили под арест за хулиганство, однако уже в СИЗО выяснилось, что правоохранители имеют дело не с уличным дебоширом, а жестоким убийцей. Вычислить его причастность к преступлениям помогла особая примета – отсутствие мизинца на левой руке.

В камере Продан имитировал попытку самоубийства, а оказавшись в больнице, пытался сбежать. Следователи позже все же смогли разговорить Продана. Он признался в 6 убийствах и почти 60 нападениях. Но в суде удалось доказать лишь 5 и 17, соответственно.

Как нападал «Домодедовский упырь»


Продан чаще всего носил с собой металлические изделия, которыми можно было ударить человека, однако иногда ему приходилось использовать подручные средства вроде камней. Нападал маньяк в темноте. Он подбегал сзади и наносил жертве удар по голове.

«У него были определенные сексуальные проблемы с женой, поэтому некоторых женщин он насиловал. Но при этом жертвами нападений не всегда были только представительными слабого пола. В двух из пяти эпизодов убийств он расправился с мужчинами», – рассказал собеседник издания.

Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим

Приговор серийного маньяка


Ивана Продана осудили на 25 лет лишения свободы, вопреки ожиданиям возмущенной общественности. В 2024-м году душегуб выходит на свободу. Уже сейчас среди жителей подмосковного Видного ходят опасения: не вернется ли «Домодедовский упырь» на улицы города.

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«Их просто отправят подметать город»: Семейная пара отбилась от толпы подростков
На супружескую пару напала толпа подростков в Благовещенске
15 июля 2024, 17:11

Фото: IStock/shironosov

В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко. Они кинули в помещение дымовую шашку, избили хозяина квартиры и распылили ему в глаза два перцовых баллончика. Супруга пострадавшего Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что теперь они с мужем сами рискуют стать подозреваемыми — из-за самообороны.
Со слов пострадавшей инцидент произошел после того как она спустилась этажом ниже к подросткам, которые бурно отмечали выпускной и сделала им замечание. Затем она позвонила маме одного из детей. Та приехала, разогнала вечеринку и избила своего сына.

На следующий день в окно супружеской паре прилетела дымовая шашка, после чего прозвенел звонок в дверь. За ней стояли друзья вчерашней компании, которые спросили открывшего мужчину, он ли является хозяином квартиры. Получив утвердительный ответ, они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком и стали избивать его всемером, однако мужчина смог дать отпор и даже смог задержать одного нападавшего. Остальные успели сбежать.

Кроме того, подростки залили перцовым баллончиком хозяйку квартиры, недавно перенесшую операцию на зрение и ее собаку.

Правоохранители сообщили, что ввиду возраста несовершеннолетним грозит штраф или, как максимум, исправительные работы.
«То есть сейчас все подростки в России могут эту ситуацию увидеть и понять, что они по сути могут делать, что хотят, а их просто отправят подметать город», — пояснила женщина.

Супружеская пара также возмущена тем, что им в свою очередь может грозить тюремное заключение ввиду нанесения побоев одному из хулиганов. Они утверждают, что это была самооборона.

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В аэрации подмосковных дорог задействовали более 260 поливальных машин
15 июля 2024, 16:58

Фото: IStock/shironosov

Аэрацию воздуха и полив проезжей части проводят на региональных и муниципальных дрогах Московской области из-за установившейся жаркой погоды, в этих работах задействовано 265 поливомоечных машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня проводятся работы по аэрации и проливу дорожного полотна в 285 городах и населённых пунктах Подмосковья, пролито должно быть около семи тысяч километров дорожного полотна», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что эти работы при необходимости продолжатся до конца недели, если столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов.

В министерстве отметили, что на региональных дорогах поливом и аэрацией занимаются около 70 единиц спецтехники, на муниципальных дорогах — порядка 190 спецмашин.

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Подмосковные спасатели помогли водителю фуры, потерявшему сознание за рулём
15 июля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли водителю большегруза, которому стало плохо в дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в селе Новосёлки городского округа Чехов. Шофёр, проезжавший по территории производственно-складского комплекса, почувствовал острую боль в сердце. Теряя сознание, он успел позвать на помощь.
«В промзоне находилась пожарно-спасательная часть, и спасатели мгновенно отреагировали на ситуацию. Они помогли водителю выйти из машины и сопроводили до служебного помещения. Затем они положили пострадавшего на кровать и вызвали скорую помощь», – рассказали в пресс-службе.
До приезда медиков работники подразделения оказали водителю фуры первую помощь. Прибывшие врачи осмотрели шофёра и стабилизировали его состояния. Мужчина почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации.

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