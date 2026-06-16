Собака в Мытищах защитила участок от дикой лисицы

16 июня 2026, 08:57

оригинал Фото: iStock/JMrocek

В деревне Чиверево в Мытищах лисица забежала на территорию частного дома, но домашняя собака не пустила ее дальше и загрызла. Об этом пишет Telegram-канал «Мытищи — Вселенная».