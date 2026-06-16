Собака в Мытищах защитила участок от дикой лисицы
В деревне Чиверево в Мытищах лисица забежала на территорию частного дома, но домашняя собака не пустила ее дальше и загрызла. Об этом пишет Telegram-канал «Мытищи — Вселенная».
Специалисты направили дикое животное на исследование, а владельцам участка дали необходимые рекомендации. Собака получила прививку от бешенства вовремя. Ветеринары отмечают, что ситуацию с выявленными случаями бешенства у диких животных держат под контролем. Если специалисты подтвердят заболевание, в районе введут карантин. Такая мера помогает определить территорию контроля, отследить возможные контакты и защитить людей и домашних животных.
Массового распространения болезни в Подмосковье не фиксируют. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали девять случаев бешенства среди животных. Это на три меньше, чем за тот же период прошлого года. С начала года в Московской области профилактически привили более 225 тысяч собак и кошек. Ветеринары напоминают, что ежегодная вакцинация остается самой надежной защитой от бешенства.
Для человека само по себе появление лисы рядом с домом или встреча с ней на расстоянии не означает риск заражения. Опасность несут укус, царапина или попадание слюны на поврежденную кожу или слизистые. После такого контакта нужно обратиться в медицинское учреждение.
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