Польский католический монастырь в Иерусалиме забросали камнями и бутылками
В Иерусалиме забросали камнями и пустыми бутылками польский католический монастырь. Об этом сообщило издание WP Wiadomości.
Монастырь, известный как «Новый дом Польши», находится в ультраортодоксальном еврейском районе Меа-Шеарим — одном из старейших в городе. Посольство Польши выложило в соцсети X фотографии, на которых видны камни и осколки стекла у входа в здание.
Согласно публикации, в последнее время участились случаи преследования монахинь, которые управляют обителью. При этом ранее вандалы уже давали о себе знать. Так, например, в 2023 году настоятельницы жаловались, что некоторые их сёстры уже даже привыкли к плевкам и оскорблениям. На территорию монастыря также выбрасывали мусор и протухшие продукты. Иногда жертвой атак становились паломники — в них летели пакеты, наполненные водой.
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