Два брата стащили у отца ключи от машины и протаранили четыре авто во Владивостоке

16 июня 2026, 05:50

Фото: iStock/z1b

Во Владивостоке два брата угнали машину отца и протаранили четыре припаркованных автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.





Инцидент произошёл в районе дома №34 на улице Анны Щетининой. Предварительно, молодой человек 20 лет и его малолетний брат без спроса взяли ключи от отцовского внедорожника Toyota Land Cruiser и решили «покататься». В определенный момент водитель авто потерял управление и врезался в четыре машины, стоявшие на обочине.



К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Молодые люди сами рассказали сотрудникам Госавтоинспекции, которые прибыли на место, о том, что случилось. Полицейские поместили автомобиль на штрафстоянку, теперь они проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Амурской области под колёсами автомобиля погиб медвежонок. Трагедия произошла на трассе между населёнными пунктами Поздеевка и Возжаевка. После наезда травмированный детёныш остался лежать на обочине, истекая кровью. Водитель, который сбил малыша, скрылся с места происшествия