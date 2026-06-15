В Ингушетии на реке Сунжа спасли одного ребенка, второго унесло мощным течением

15 июня 2026, 23:31

В Ингушетии спасатели продолжают поиски маленького мальчика, пропавшего на реке Сунжа

Фото: канал в MAX «МЧС Республики Ингушетия»/@id606013463_gos

В районе реки Сунжа пропал маленький мальчик, спасатели продолжают его поиски. Об этом сообщили в канале «МЧС Республики Ингушетия» на платформе MAX.





Сигнал о происшествии поступил в дежурную смену 15 июня в 12:36 по московскому времени. Ребёнок, предположительно, мог утонуть в реке Сунжа у города Карабулак. На месте работают профессионалы: малолетнего ищут не менее восьми человек, также в операции задействуются две единицы техники.



