В Ингушетии на реке Сунжа спасли одного ребенка, второго унесло мощным течением
В Ингушетии спасатели продолжают поиски маленького мальчика, пропавшего на реке Сунжа
В районе реки Сунжа пропал маленький мальчик, спасатели продолжают его поиски. Об этом сообщили в канале «МЧС Республики Ингушетия» на платформе MAX.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную смену 15 июня в 12:36 по московскому времени. Ребёнок, предположительно, мог утонуть в реке Сунжа у города Карабулак. На месте работают профессионалы: малолетнего ищут не менее восьми человек, также в операции задействуются две единицы техники.
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По уточняющей информации «Российской газеты», изначально в реке Сунжа тонули два несовершеннолетних — одного из них успешно спасли, в то время как второго унесло течением. Именно этого школьника в настоящий момент разыскивают, к мероприятиям уже подключились волонтёры. В ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер, что может привести к подъёму уровня воды в реках и осложнить работы.
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