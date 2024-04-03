Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Житель Егорьевска отнял у знакомого телефон и перевёл себе его деньги

Житель Егорьевска отнял у знакомого телефон и перевёл себе его деньги

03 апреля 2024, 13:47
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

43-летнего жителя Егорьевска задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в незаконном присвоении чужих денег, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Как выяснили росгвардейцы, между двумя знакомыми возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе размолвки мужчина отнял у своего приятеля мобильный телефон и с помощью гаджета перевёл на свой счет со счёта потерпевшего 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали «победителя в ссоре» и препроводили его в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время по данному факту проводится проверка.


Ранее сообщалось, что у 35-летнего ранее судимого жителя подмосковного рабочего посёлка Обухово в шкафу нашли нелегальный склад оружия и боеприпасов, включая боевые патроны и пистолет Макарова.

Читайте также:

На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

Суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее

В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
#егорьевск
#криминал
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее
03 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/greenleaf123

Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
К четырем годам лишения свободы Кевина Лику приговорил Верховный суд Адыгеи в декабре прошлого года. Осужденный полностью признал вину и раскаялся, однако позже, в ходе выездного судебного заседания, было установлено, что дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы был неуместен.

Напомним, имеющий двойное гражданство Кевин Лику фиксировал места дислокации войск Минобороны на территории Майкопа , а затем отправлял их представителям иностранных государств, за что был осужден по статье о государственной измене.

Читайте также:

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине

Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ
#гражданство
#суд
#уголовное вс рф
#минобороны
#дискредитация
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв
В Подольске сообщили о взрыве на трансформаторной станции
03 апреля 2024, 13:17

Фото: Istock/sarawutk

Взрыв прогремел на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске, сообщает Telegram-канал «Подольск».
По данным Telegram-канала, на подстанции возле железнодорожной платформы «Подольск» прогремел взрыв. Все произошло около автозаправки. Без электроэнергии остались несколько районов города, добавили там.

Предварительно, на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, затем прозвучал хлопок и начался пожар. Причины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. О пострадавших информации пока нет.

Читайте также:

Четыре ученика пострадали при обрушении потолка в московской школе

ФСБ: в Уфе задержали трех подростков, которые пытались устроить диверсию за деньги

ВСУ сбросили четыре взрывных устройства на крупнейший свинокомплекс России
#подольск
#пожар
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
ФСБ: в Уфе задержали трех подростков, пытавшихся устроить диверсию за деньги
03 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/BrianAJackson

В Уфе были задержаны подростки, которые планировали совершить диверсию за вознаграждение, сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает РИА Новости.
«Трое жителей Уфы, имеющие дружеские связи, начали переписку в социальной сети Telegram с лицами, которые предложили им совершить поджог объекта связи. За выполнение задания им обещали материальное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.
По словам одного из задержанных, он получил задание от заказчика, который предоставил ему координаты для проведения диверсии.

Сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке совершить поджог. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на диверсию», после чего Кировский районный суд Уфы решил арестовать подозреваемых.

Читайте также:

ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
#суд
#сша
#дело
#уголовное дело
#фсб
#поджог
#сотрудники
#telegram
#рф
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ сбросили четыре взрывных устройства на крупнейший свинокомплекс России
ВСУ атаковали крупнейший в Белгородской области комплекс «Агро-Белогорье»
03 апреля 2024, 12:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России агрокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадал один человек. Об этом пишет Mash.
По предварительным данным, украинский дрон сбросил на территорию предприятия четыре взрывных устройства. При атаке пострадал один из сотрудников предприятия. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и множественными гематомами.

Издание пишет, что беспилотник украинские военные могли запустить из Харьковской области.

Местные власти и Минобороны РФ официально факт атаки на предприятие ещё не подтверждали.

«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области.

Читайте также:

Губернатор Старовойт: Силами ПВО в Курской области сбит беспилотник

Беспилотник атаковал Липецкую область

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над российским регионом
#минобороны рф
#военные
#беспилотник
#дрон
#предприятие
#страны
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве
03 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/artolympic

Участника финала шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара госпитализировали после нападения в Москве, сообщил telegram-канал Shot.
По данным источника, певец вызвал скорую помощь с Веерной улицы, сообщив медикам, что его атаковал знакомый. Бубнара доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него диагностировали ушиб головы и растяжение связок шейного отдела.

В настоящее время ведется проверка по факту произошедшего. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы нападения.

Читайте также:

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»

Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»

Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве
#полиция
#проверка
#помощь
#певец
#певица
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая
03 апреля 2024, 11:32

Правительство Амурской области

Главного инженера рудника «Пионер», где погибли 13 горняков, взяли под стражу до 19 мая, сообщили 3 апреля в прокуратуре Амурской области.
В ведомстве добавили, что решение о заключении под стражу принято в связи с обвинениями в нарушении требований безопасности во время проведения работ. Действия инженера рассматриваются в соответствии с частью 3 статьи 216 УК РФ, которая касается нарушения требований безопасности при ведении работ.

Ранее по тому же делу под стражу взяли управляющего директора рудника, а также старшего госинспектора и заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

Читайте также:

После обрушения породы на руднике «Пионер» арестованы инспектора по надзору

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников

В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
#чп
#ук
#нарушения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамском округе нашли боеприпас времён ВОВ
03 апреля 2024, 11:28

Правительство Амурской области

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили жители села Осташево Волоколамского городского округа на берегу реки Руза, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обеспокоенные жители вызвали спасателей. Специалисты идентифицировали найденный боеприпас как 50-миллиметровую миномётную мину. Так как опасный предмет находился далеко от строений и не мог повредить жилому сектору, мину было решено ликвидировать на месте», — говорится в сообщении.
Боеприпас взорвали. В ходе происшествия никто не пострадал. Отмечается, что всё время с момента обнаружения мины до её ликвидации работники Мособлпожспаса обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа.

Читайте также:

Промышленный квартал в Москве эвакуировали из-за найденного снаряда РПГ

В квартире в Москве обнаружили тело женщины с шестью ножевыми ранениями

Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам
#волоколамский район
#боеприпас
#великая отечественная война
#мособлпожспас
#спасатели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах после нападения собаки на дошкольника возбудили уголовное дело
03 апреля 2024, 11:24

Фото: Istockphoto / Kesu01

В Люберцах возбуждено уголовное дело после нападения домашней собаки на малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Инцидент произошёл на лестнице между этажами в подъезде жилого дома в посёлке Красково городского округа Люберцы. Американский стаффордширский терьер набросилась на четырёхлетнего мальчика, причинив телесные повреждения головы и туловища. С укушенными ранами ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – уточнили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее о происшествии сообщали в подмосковном главке МВД. Там выяснили, что мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал мальчика, находившегося вместе с матерью.

Читайте также:

В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика

Бродячая собака порвала лицо 10-летнему мальчику в Канске

В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских
#собака
#ребёнок
#люберцы
#полицейские
#мвд московской области
#ск рф
#следственный комитет
#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам
03 апреля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Motortion

Тела погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выдали родственникам. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
В столичном морге, в котором происходит процедура передачи тел родственникам погибших, опознали 87 жертв теракта. По последним данным, количество погибших в результате трагедии увеличилось до 144 человек. Среди них шесть детей.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в концертный зал и открыли огонь по безоружным людям.

Через несколько часов после нападения четыре исполнителя преступления были задержаны. Выясняется круг всех причастных к теракту.

Читайте также:

В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»

Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
#теракт
#мужчины
#ск
#погибший
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф