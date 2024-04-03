Житель Егорьевска отнял у знакомого телефон и перевёл себе его деньги

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
43-летнего жителя Егорьевска задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в незаконном присвоении чужих денег, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Как выяснили росгвардейцы, между двумя знакомыми возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе размолвки мужчина отнял у своего приятеля мобильный телефон и с помощью гаджета перевёл на свой счет со счёта потерпевшего 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали «победителя в ссоре» и препроводили его в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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