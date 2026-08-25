Собака жены актера Кучеры загрызла шпица в семейном отеле в Тверской области
Шестилетний мини-шпиц Фаби погиб после нападения крупной собаки в семейном отеле Тверской области. Как утверждает хозяйка животного Татьяна, на её питомца набросился американский булли Юлии Кучеры, супруги актёра Оскара Кучеры, передает Life.ru.
В момент инцидента муж Татьяны держал на руках Фаби и второго шпица, Черри. Семья утверждает, что подбежавший пёс, булли, был без намордника. Стоит отметить, что по правилам гостиницы нахождение на территории с крупными собаками без него запрещено.
Татьяна сообщила, что булли внезапно вырвал Фаби из рук её мужа. Животное удалось остановить только после того, как в его пасть вставили палку. В ходе попытки спасти шпица россиянка также получила укус за палец.
После этого семья незамедлительно отвезла раненого питомца в ветклинику, но через полтора часа Фаби скончался в автомобиле. По словам хозяйки, свидетелями происшествия стали сотрудники отеля и её пятилетняя дочь.
После инцидента Татьяна дважды общалась с Юлией Кучерой. По словам девушки, супруга артиста не признала своей ответственности и утверждала, что шпиц сам прыгнул в пасть булли.
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