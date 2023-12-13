Собаки неделю пытались отогреть тело насмерть замёрзшей в своём доме россиянки

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В Свердловской области тело насмерть замёрзшей пенсионерки целую неделю пролежало в доме. Всё это время её пытались отогреть шесть собак.
Они также вели себя агрессивно, когда тело умершую попытались вывезти. Пришлось прибегнуть к помощи сотрудников Фонда зоозащиты, которые отогнали животных, чтобы дать возможность медикам забрать тело. Сейчас собаки находятся на попечении волонтёров. Они неохотно принимают пищу, хотя сильно истощены, и всё время толпятся у двери, словно ожидая, что за ними придёт хозяйка, рассказывают специалисты.
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Александр Бойцов