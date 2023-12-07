Работники Мособлпожспаса вытащили дважды провалившегося под лёд пса

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Подмосковные спасатели вызволили провалившуюся под лёд собаку. Инцидент произошёл в Павлово-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница, которая гуляла у водоёма и, услышав жалобный вой, заметила в полынье пса. Животное из последних сил держалось у края льдины, но женщина не смогла помочь ему.
Женщина поблагодарила спасателей и приютила бездомного пса до тех пор, пока не найдётся новый хозяин.
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«Прибыв на место вызова, работники оценили обстановку. Один из спасателей, надев гидрокостюм, обвязался страховочной верёвкой, пополз по льду и вытащил собаку из полыньи. Однако животное, оказавшись на поверхности, пробежало несколько метров и вновь провалилось под лёд. Дежурная смена ещё раз пришла на помощь и на руках вынесла озябшего бедолагу на берег», – рассказал старший смены спасателей Михаил Лыков.
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Лора Луганская