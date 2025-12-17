Достижения.рф

Частный самолет едва не столкнулся с военным самолетом США у Венесуэлы

CNN: Бизнес-джет Falcon 900EX едва не столкнулся с танкером ВВС США у Венесуэлы
Фото: iStock/dongfang zhao

Второй за двое суток случай опасного сближения гражданского борта и военного самолета США произошел вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.



В субботу частный бизнес-джет Falcon 900EX, выполнявший рейс из Арубы в Майами, едва избежал столкновения с американским военным самолетом-заправщиком.

Пилоты Falcon 900EX доложили авиадиспетчерам на острове Кюрасао, что чуть не врезались в другое воздушное судно на высоте около 8 тысяч метров. Они утверждали, что к ним на критическое расстояние подошел объект, похожий на Boeing 767 или 777.

При этом 15 декабря пассажирский самолет JetBlue был вынужден экстренно маневрировать из-за танкера ВВС США с выключенным транспондером.

Южное командование Вооруженных сил США пообещало, что начало проверку всех обстоятельств полетов своей военной авиации в районе Карибского бассейна.

Мария Моисеева

