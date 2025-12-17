Частный самолет едва не столкнулся с военным самолетом США у Венесуэлы

17 декабря 2025, 05:44

CNN: Бизнес-джет Falcon 900EX едва не столкнулся с танкером ВВС США у Венесуэлы

Фото: iStock/dongfang zhao

Второй за двое суток случай опасного сближения гражданского борта и военного самолета США произошел вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.





В субботу частный бизнес-джет Falcon 900EX, выполнявший рейс из Арубы в Майами, едва избежал столкновения с американским военным самолетом-заправщиком.



