Собирал мебель и поранился: россиянин едва не лишился пальца из-за занозы

27 октября 2025, 16:35

В Подмосковье врачи спасли мужчину от ампутации пальца из-за занозы

Фото: Медиасток.рф

Житель Подмосковья едва не остался без пальца из-за занозы. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.





Недавно 32-летний мужчина поранился о проволоку, когда собирал мебель. Он не придал этому большого значения и лечился самостоятельно. Однако за это время в порез попали бактерии, которые вызвали воспаление на указательном пальце левой руки. В конце концов он обратился за помощью к медикам.



По словам врачей, если бы пациент спохватился немного позже, он мог бы навсегда перестать двигать пальцем или столкнуться с сепсисом. Благодаря хирургам Красногорской больницы таких последствий удалось избежать.

«После вскрытия очага воспаления и удаления некротических тканей стало ясно, что ситуация критическая: капсула сустава основной фаланги уже сгнила и палец держался лишь на мягких тканях. Поэтому далее мы выполнили фиксацию кости спицами, а затем провели пластику в зону отсутствия мягких тканей второго пальца правой кисти – переместили кровоснабжаемый кожно-жировой лоскут», – пояснил хирург Дмитрий Жилкин.