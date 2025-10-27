Отец и сын стали жертвами страшной аварии на российской трассе

27 октября 2025, 15:54

Житель Дагестана и его шестилетний сын погибли в лобовом ДТП

Фото: Медиасток.рф

В Дагестане отец и шестилетний сын погибли в ДТП с отечественными авто. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Кавказ».