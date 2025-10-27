Отец и сын стали жертвами страшной аварии на российской трассе
В Дагестане отец и шестилетний сын погибли в ДТП с отечественными авто. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Кавказ».
Смертельная авария произошла днем 27 октября в 06:30 на трассе «Астрахань — Махачкала». 42-летний водитель «Лады Гранты» выехал на «встречку», где врезался в «Ладу Приору» с 47-летним автомобилистом. Как видно на опубликованных каналом кадрах, машины столкнулись лоб в лоб. Мужчина из «Гранты» и его ребенок скончались на месте.
Также пострадал мужчина из «Приоры» и его пассажиры — 34-летняя женщина и двое детей двух и восьми лет. Сейчас они находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в аварии в центре Хабаровска. Одна машина перевернулась и едва не врезалась в здание мэрии.
