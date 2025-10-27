«Заехал по ошибке»: полицейские задержали таксиста-мигранта, занявшего их парковку
В Южно-Сахалинске полицейские задержали таксиста-мигранта, который по ошибке заехал на служебную парковку. Подробности приводит «МВД Медиа».
Все произошло, когда 37-летний водитель такси, проезжая вслед за полицейской машиной, оказался на закрытой территории. Во время проверки выяснилось, что мужчина занимался пассажирскими перевозками без разрешения, а его свидетельство о регистрации по месту пребывания имело признаки подделки.
В итоге на иностранца составили два административных протокола, также ему грозит уголовное дело о подделке документов.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области за последний месяц изъяли десять нелегальных такси.
