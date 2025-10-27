«Заехал по ошибке»: полицейские задержали таксиста-мигранта, занявшего их парковку

27 октября 2025, 16:10

На Сахалине полицейские задержали таксиста-мигранта, заехавшего на их парковку

Фото: Медиасток.рф

В Южно-Сахалинске полицейские задержали таксиста-мигранта, который по ошибке заехал на служебную парковку. Подробности приводит «МВД Медиа».