«Собирал всё лето»: В российском городе изъяли партию марихуаны весом 125 кг

25 октября 2025, 19:36

У жителя Приамурья изъяли более 125 кг конопли и 160 литров прекурсоров

Фото: Istock/Andrea Migliarini

В Амурской области полицейские установили, что 42-летний житель села Нижняя Полтавка заготовил примерно 125 килограммов марихуаны. Об этом информирует МВД России.