«Собирал всё лето»: В российском городе изъяли партию марихуаны весом 125 кг
В Амурской области полицейские установили, что 42-летний житель села Нижняя Полтавка заготовил примерно 125 килограммов марихуаны. Об этом информирует МВД России.
При осмотре дома правоохранители нашли запас сухой растительной массы, которая имела специфический запах. Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что изъятое вещество — это марихуана. Её вес составил около 125 килограммов.
Помимо этого, полицейские обнаружили свыше 160 литров прекурсоров, которые хранились в пластиковых канистрах. Мужчину задержали. Ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление.
Подозреваемый признал вину и пояснил, что всё лето собирал дикорастущую коноплю недалеко от своего села, а потом сушил её для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства»).
