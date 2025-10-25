В Москве убийцу-пикапера поймали через 30 лет по отпечатку пальца
В Москве суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, которое совершили 30 лет назад. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По информации ведомства, в ноябре 1993 года 27-летний мужчина, ранее освободившийся из мест лишения свободы, познакомился в поезде с женщиной. Она оставила ему свой номер телефона.
После того, как их знакомство переросло в романтические отношения, мужчина заметил дорогие вещи в квартирах её подруг. 29 ноября 1993 года мужчина попытался задушить женщину проводом, а когда та оказала сопротивление, нанёс ей удары ножом и молотком. После этого он похитил и продал видеомагнитофон с музыкальным центром.
На месте преступления следователи нашли отпечаток пальца. Новые методы дактилоскопии спустя 30 лет помогли установить личность подозреваемого. Его задержали, а дело с обвинительным заключением уже направили в суд.
Читайте также: