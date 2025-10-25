В Москве убийцу-пикапера поймали через 30 лет по отпечатку пальца

25 октября 2025, 17:56

В Москве перед судом предстанет мужчина по делу об убийстве 1993 года

Фото: Istock/Akintevs

В Москве суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, которое совершили 30 лет назад. Об этом сообщает столичная прокуратура.