В российском регионе пятилетняя девочка выбросила младенца из окна
В посёлке Васильево (Республика Татарстан) произошёл трагический инцидент. Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Ребёнка выбросили из квартиры, которая расположена на четвёртом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, малыш погиб. На текущий момент следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Неизвестно, кем девочка приходится младенцу и что именно привело к трагедии. Правоохранительные органы проводят проверку.
