14 апреля 2026, 21:17

Собиравшую цветы пенсионерку растерзал тигр на глазах у соседей в Индии

Фото: istockphoto/pito kung

В индийском штате Махараштра тигр насмерть растерзал пожилую женщину, собиравшую цветы недалеко от дома. Об этом сообщает The Times of India (TOI).





Трагедия произошла в понедельник, 13 апреля, в деревне Гунджевахи. 65-летняя Вачхала Ишвар Вадгуре собирала цветы мадуки длиннолистной неподалёку от жилища, когда из зарослей внезапно выскочил хищник. Тигр схватил женщину за шею и попытался утащить в лес — всё это происходило на глазах у соседей, которые немедленно бросились на помощь.



Сельчанам удалось отбить пострадавшую у зверя, однако полученные ею травмы оказались слишком серьёзными — спасти женщину не удалось. Происшествие вызвало панику в Гунджевахи и соседних населённых пунктах.



По данным TOI, с начала года в районе от нападений диких животных погибли 13 человек, причём в 12 случаях на людей нападали именно тигры. Полиция и департамент лесного хозяйства усилили патрулирование территории и призвали местных жителей не заходить в джунгли в одиночку.



