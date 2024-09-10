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Собянин: на подлете к Москве сбито 10 беспилотников

10 сентября 2024, 06:17
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.
Ранее этой ночью в Подольском округе были уничтожены четыре беспилотника, три — в Раменском и один — в Люберецком районе. В связи с инцидентом московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово приостановили рейсы, что подтверждают данные онлайн-табло.

Ранее сообшалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.



Также стало известно, что в Брянской области за ночь уничтожены 59 беспилотников, о чем ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
Воробьев: после атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок
10 сентября 2024, 06:25

Фото: Минобороны РФ

Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В многоэтажке на Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Пожарные сейчас борются с огнем, все экстренные службы оперативно прибыли на место. К сожалению, погиб девятилетний ребенок. На месте происшествия дежурят скорая помощь и реанимационные бригады. Глава Раменского округа также находится на месте, организован штаб.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, где повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший, и все экстренные службы также направлены туда.

Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и школе на улице Высоковольтной.

Всего за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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#пво
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Военком Преображенского района Москвы не признал вину в получении крупной взятки
РИА: Тригилев отказался признавать вину в получении взятки
10 сентября 2024, 05:25

Фото: istock/Natalia Rusanova

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев отказался признать вину по делу о получении крупной взятки. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщает РИА Новости.
Тригилев был задержан 4 июля по подозрению в преступлении и в тот же день ему было предъявлено обвинение.

Согласно документам, с ноября 2022 года по июнь 2023 года он, вместе с начальником отделения призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом Аксеновой, действуя в составе организованной группы, получили взятки от нескольких граждан за освобождение их от военной службы по состоянию здоровья.

Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Если вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.

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#суд
#обвинение
#взятка
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Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе
10 сентября 2024, 02:53

Фото: istock/mrohana

Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как Алаудинов выступил в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор высказался в поддержку уроженцев Чечни, вовлечённых в резонансный конфликт.
«Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — спросил Алаудинова Котенок.

Также он поинтересовался о реакции общественности, если бы национальности участников конфликта были изменены. Котенок подчеркнул, что участники драки должны понести ответственность по закону и призвал не опираться на эмоции, а представить доказательства и обстоятельства происшествия.

Ранее Алаудинов заявил, что чеченцев, участвующих в драке, хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху», и выразил мнение, что мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана из-за их национальности.

Инцидент, который произошёл 3 сентября, был широко освещён в соцсетях. В видео, распространившемся в интернете, видно, как несколько мужчин избивают аниматоров после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Через два дня после происшествия силовики задержали двух уроженцев Кавказа, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#уголовное преступники
#видео
#происшествия
#чечня
#военкор
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К Земле летит облако плазмы в 30 миллионов километров — удар произойдет через 50 часов
10 сентября 2024, 01:39

Фото: istock/gonin

Ученые предупреждают о приближении к Земле массивного облака солнечной плазмы размером около 30 миллионов километров. Облако движется со скоростью 800 км/с, и его удар по планете ожидается через 50 часов — примерно в середине дня 11 сентября. Вероятность того, что плазма попадет по Земле, превышает 90%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Первый выброс плазмы произошел 10 сентября, и его влияние почувствуется уже вечером. Ожидается сильная геомагнитная буря, которая может вызвать полярные сияния в европейской части России. Однако второй выброс является более мощным и представляет большую угрозу.

На снимках наблюдается необычная двойная структура облака: одно из них образовалось в результате вспышки на западном крае Солнца и не представляет опасности для Земли. Однако центральное облако, направленное на нашу планету, может усилить бурю. Ученые предполагают, что оба удара могут слиться в одну продолжительную бурю, которая продлится около суток.

Специалисты предупреждают, что в период солнечной активности могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи и электроники, а также повышенная геомагнитная активность.

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#ученые
#космос
#земля
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Подросток пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
09 сентября 2024, 21:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Подросток получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды атаковали Горловку дронами-камикадзе.

Приходько отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в жилой массив «Строитель». В результате, был ранен подросток.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате удара был серьёзно ранен мужчина, которого экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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#днр
#подросток
#всу
#обстрел
#беспилотник
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Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
09 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
По данным следствия, мужчина якобы планировал совершить теракт в еврейском квартале Антверпена, а также намеревался напасть на ЛГБТ*-бар. Прокуратуре удалось доказать суду, что планы чеченца были реализованы на достаточно высоком уровне. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.

Отмечается, что раскрыть план теракта помог агент под прикрытием, которому удалось познакомиться с потенциальным террористом под видом продавца оружия.

Также суд приговорил к восьми годам тюрьмы его жену Лизу М. и к четырём годам условно его брата.

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#бельгия
#суд
#тюрьма
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#обвинение
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Польские десантники по ошибке приземлились на село и повисли на ЛЭП
RMF FM: польские десантники высадились на село, повредили крышу и повисли на ЛЭП
09 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Польские десантники вместо пустыни приземлились в село, получив травмы и повиснув на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Отмечается, что двенадцать военных 2-го разведывательного полка армии Польши из Хрубешова по ошибки высадились на населённый пункт Хехло вместо Блендовской пустыни.

Причиной такой посадки стали неблагоприятные погодные условия. После того как военные десантировались из самолёта и раскрыли парашюты, начался сильный ветер, который снёс из в неправильном направлении. При этом возможности управления данным типом парашюта, который был у военных, крайне ограничены, поскольку он открывается автоматически.

В результате один из десантников упал на крышу жилого дома, повредив, другой повис на ЛЭП, а ещё несколько приземлились на придомовых участках.

Местные жители, увидевшие военных, оказали им необходимую помощь. Никто серьёзно не пострадал. Госпитализировали только одного бойца с травмой ноги.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий будет расследовать данный инцидент.

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«Твердила, что ребенок с ДЦП»: молодая мать ошиблась в диагнозе сына и лишила его жизни, подробности
09 сентября 2024, 19:51

Фото: istock/napatcha

15 сентября в селе Осиновка Бирского района Башкирии родственники 32-летней Снежаны забили тревогу. В субботу утром молодая женщина взяла своего полугодовалого сына Николая и ушла на прогулку. Больше их никто не видел. Через время пропавших удалось обнаружить правоохранителям. Однако ни молодую мать, ни ее грудного сына спасти не удалось. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

День исчезновения матери с ребенком


Накануне исчезновения Снежана приехала в деревню к своей матери Марии в гости. На следующий день Мария собиралась в магазин и предложила дочери пойти с ней, но та отказалась.

«Она сказала, что у нее нет коляски, и ребенок спал. Сказала, что прогуляется во дворе. Я вернулась домой через полчаса, но ее не было. Подумала, что они ушли погулять», — рассказала мать погибшей девушки.

Через несколько часов после пропажи Мария забила тревогу и обратилась в полицию. К поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Снежану и ее сына найти не удавалось. Спустя почти два дня, местный рыбак обнаружил безжизненное тело младенца в реке Белая.


Что произошло с женщиной и ее сыном

Фото: istock/Lemon_tm

Следователи, которые уже возбудили уголовное дело об убийстве, позже выяснили, что причиной смерти ребенка стала асфиксия. Поиски Снежаны продолжились, но надежд на то, что ее найдут живой, становилось все меньше. Тем более, что накануне исчезновения мать услышала от своей дочери тревожные слова, но не восприняла их всерьез.

«В прошлую пятницу они приехали. Я сказала, какой у нее хороший мальчик. А она ответила: «Да что ты, мама, у него ДЦП». Я ей: «Опять ту же песню поешь». Утром в субботу она встала рано и призналась, что всю ночь не спала. Она что-то недоговаривала и постоянно повторяла, что ребенок умрет. Я пыталась ее успокоить, говоря, что малыш здоровый», — рассказала Мария журналистам.

Оказалось, что мальчик родился с кривой шеей, наклоненной вправо. Врачи не ставили диагноз ДЦП, но молодая мать была уверена в этом и постоянно водила его по врачам. На протяжении 5,5 месяцев они практически не покидали больницы.

«Она настаивала, что у ребенка ДЦП, хотя врачи не подтверждали этот диагноз. Не поверив им, она решила лечить сына в Уфе. Они лежали в инфекционном отделении и пробовали разные методы. Затем начали ходить на массаж и в бассейн, и были небольшие улучшения. Она сама попросила направление в Уфу, и они провели там две недели», — рассказала мать Снежаны.

Женщина постоянно находилась в состоянии тревоги, виня себя за то, что родила «больного ребенка». Родные закрывали глаза на ее неадекватное поведение, надеясь, что это пройдет, но этого не случилось.

Отец семейства Максим категорически отказывался общаться с журналистами. За всё время с момента исчезновения супруги он сделал лишь одно заявление, призвав людей не распространять слухи.

«Не дай вам Бог оказаться на моем месте. Сын у меня был здоровым. Она довела до греха... Так что, дорогие мужья и будущие мужья, будьте внимательны к своим половинкам», — написал он в социальных сетях.

Похороны малыша запланировали на 19 сентября. В этот день, уже охваченные горем, родные получили еще один удар – тело Снежанны было найдено в реке Белой. Следователи сразу же озвучили основную версию произошедшего: молодая женщина покончила с собой и унесла с собой жизнь своего ребенка.

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Создатель самолёта-амфибии погиб вместе с детищем при крушении в Подмосковье
09 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/Gudella

На борту кукурузника «Алекс-251», который упал в районе подмосковных Ватулинок, находился 67-летний создатель этого самолёта-амфибии Алексей Танцырев. Об этом его супруга сообщила в беседе с MSK1.RU.
Напомним, что в понедельник во время тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Ан-2, на борту которого находились два человека, – оба погибли до прибытия скорой помощи. Причиной падения назвали отказ двигателя самолёта, который впервые испытывали после длительного ремонта.

По данным издания, Алексей Танцырев родился в Свердловской области. Он всю жизнь любил самолёты и мечтал создать такое судно, на котором можно было бы приземляться в места, не оборудованные взлётно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян.

В 2009 году ему удалось создать самолёт-амфибию. Это был шестиместный экспериментальный борт, оснащённый двумя двигателями чешского производства, разработанный московским заводом ЗАО «Авиатик-Альянс». В сентябре 2010 года Танцырев совершил первый полёт с аэродрома Жуковский.

Авиаконструктор был уверен, что продаст самолёт, но этого сделать не удалось. Борт мог выполнять полёты на расстояние в 2100 километров. Это три перелёта от Москвы до Санкт-Петербурга и один – до Стамбула.

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#самолет
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