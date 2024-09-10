Собянин: на подлете к Москве сбито 10 беспилотников

Фото: Минобороны РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.
Ранее этой ночью в Подольском округе были уничтожены четыре беспилотника, три — в Раменском и один — в Люберецком районе. В связи с инцидентом московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово приостановили рейсы, что подтверждают данные онлайн-табло.
Ранее сообшалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Также стало известно, что в Брянской области за ночь уничтожены 59 беспилотников, о чем ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву
Ранее сообшалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Также стало известно, что в Брянской области за ночь уничтожены 59 беспилотников, о чем ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Елена Перлова