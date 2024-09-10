Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах для обеспечения безопасности и контроля ситуации.
Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Брянскую область. В данный момент не поступало информации о последствиях атаки, и местные власти подчеркивают, что ситуация под контролем.
Это уже не первый случай атаки беспилотников на российские регионы, однако текущая операция подчеркивает повышенное внимание к обеспечению воздушной безопасности.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
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Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Брянскую область. В данный момент не поступало информации о последствиях атаки, и местные власти подчеркивают, что ситуация под контролем.
Это уже не первый случай атаки беспилотников на российские регионы, однако текущая операция подчеркивает повышенное внимание к обеспечению воздушной безопасности.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
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Елена Перлова