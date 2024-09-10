Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью

Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (Вооружённых сил Германии) всего за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей оборонной промышленности Германии продвигается медленно, сообщает газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW).