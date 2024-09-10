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Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью

10 сентября 2024, 04:32
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах для обеспечения безопасности и контроля ситуации.

Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Брянскую область. В данный момент не поступало информации о последствиях атаки, и местные власти подчеркивают, что ситуация под контролем.



Это уже не первый случай атаки беспилотников на российские регионы, однако текущая операция подчеркивает повышенное внимание к обеспечению воздушной безопасности.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

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В ФРГ заявили, что Россия может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода
Welt: Россия может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода
10 сентября 2024, 03:58

Фото: istock/Diy13

Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (Вооружённых сил Германии) всего за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей оборонной промышленности Германии продвигается медленно, сообщает газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW).
По данным издания, за последние два года российская оборонная промышленность значительно увеличила свои производственные мощности, что значительно превосходит уровень материальных потерь России на Украине. В то же время, правительство Германии сталкивается с трудностями в замене оружия, которое отправляется на Украину из запасов Бундесвера.

Газета также отмечает, что Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.

Ранее итальянская газета La Reppublica сообщала, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.


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В суд передали первое уголовное дело о злоупотреблении силовиков в Херсонской области
«Ъ»: следователь в Херсонской области использовал арестованное авто
10 сентября 2024, 03:45

Фото: istock/Elena Horrmann

В суд направлено первое уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны силовиков в Херсонской области, сообщает «Коммерсантъ».
Бывшего руководителя второго отдела Следственного управления Следственного комитета России по региону Дениса Захожих обвиняют в неправомерном использовании арестованного автомобиля Toyota Land Cruiser в личных целях. Автомобиль был оформлен на мать заключенного в СИЗО по делу о растрате бывшего и.о. министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева и считался вещественным доказательством.

Уголовное дело в отношении Захожих было возбуждено в декабре 2023 года по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). К тому времени полковник юстиции уже вышел на пенсию. Захожих был задержан в Керчи спустя неделю после возбуждения дела. После утверждения Генеральной прокуратурой обвинительного заключения, дело было передано в Генический районный суд Херсонской области для дальнейшего рассмотрения.

Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Материалы дела также направлены в Херсонский областной суд.

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#дело
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#рф
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В Италии раскрыли, что солдаты массово бегут из ВСУ
La Reppublica: дезертирство солдат стало большой проблемой ВСУ
10 сентября 2024, 03:35

Массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии, сообщает итальянская газета La Reppublica.
По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины. В статье подчеркивается, что за первые четыре месяца 2024 года на Украине было возбуждено более 17 тысяч уголовных дел по фактам оставления воинской части и дезертирства. Даже тюремные сроки до 12 лет не останавливают солдат от бегства.

Газета отмечает, что, несмотря на наличие современного оружия, такого как F-16 и HIMARS, без квалифицированных солдат, способных использовать стандартное вооружение, выиграть войну невозможно. В статье также приводится мнение, что многие солдаты предпочитают дезертировать, нежели продолжать службу в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что реальная численность случаев дезертирства на Украине может составлять около 200 тысяч человек.

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Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву
Собянин: два беспилотника уничтожено силами ПВО в Раменском городском округе
10 сентября 2024, 03:04

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Раменском городском округе.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил Собянин, добавив, что на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее мэр сообщил о том, что средства ПВО также сбили беспилотник в городском округе Люберцы, пострадавших не было.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Названы изначальные цели ВСУ в Курской области
Офицер ВС России Данилов: цель ВСУ — дойти до Курска
10 сентября 2024, 02:36

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов сообщил о первоначальных целях украинских войск, атакующих Курскую область.
По словам Данилова, одной из основных задач ВСУ было достичь города Курска.

«Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сообщил Данилов в интервью РИА Новости.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и с момента начала атаки прошло более месяца.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

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ВС РФ уничтожили до 80 боевиков ВСУ и 8 единиц техники НАТО под Харьковом
09 сентября 2024, 23:30

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки.
По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. После атаки дроны зафиксировали оперативное прибытие автомобилей эвакуации украинских сил.

Кроме того, в ходе операции в Харьковской области разведчики обнаружили движение боевой машины пехоты (БМП) Bradley, которая была уничтожена прямым попаданием FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно возгорание после взрыва бронемашины.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб региону.

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Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Богомаз: ПВО перехватила три беспилотника самолетного типа над Брянской областью
09 сентября 2024, 23:22

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России.
По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Раскрыта судьба бойца, чей позывной был написал на стене дома в Курской области
09 сентября 2024, 22:19

Фото: iStock/fortton

Журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области.
Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.

Семье военного удалось восстановить обстоятельства его гибели благодаря публикации издания RT.

Российский военный Владимир с позывным Хан последний раз позвонил домой 8 августа. Он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После этого связь с ним пропала, а брат Сергей начал искать его с помощью чатов и звонков в госпитали.

Затем семье позвонили из военкомата и сообщили о смерти Владимира 9 августа. Из предоставленных документов следовало, что Хан отбивал ВСУ в районе Курской АЭС, а местом его смерти указан город Курчатов.

Сергей предположил, что запись на стене дома была оставлена сослуживцами брата в память о нём спустя два дня после его смерти.

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В России назвали ещё одну цель нападения ВСУ на Курскую область
Грызлов: срыв процесса выборов был целью нападения ВСУ на Курскую область
09 сентября 2024, 21:27

Фото: iStock/:EvgeniyShkolenko

Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область был срыв процесса российских выборов. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России», посол РФ в Минске Борис Грызлов на заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.
Он отметил, что целью ВСУ была попытка сорвать российские выборы и посеять панику в обществе и политической системе.

По словам Грызлова, украинские власти и ранее старались учитывать календарь российских выборов, чтобы раскачать ситуацию.

На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента России. В связи с этим, украинской стороне не удалось реализовать свои задачи.

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