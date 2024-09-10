Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву

Фото: Минобороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Раменском городском округе.
Ранее мэр сообщил о том, что средства ПВО также сбили беспилотник в городском округе Люберцы, пострадавших не было.
Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.
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«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил Собянин, добавив, что на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее мэр сообщил о том, что средства ПВО также сбили беспилотник в городском округе Люберцы, пострадавших не было.
Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.
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Елена Перлова