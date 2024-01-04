Собянин рассказал о ликвидации последствий пожара на электроподстанции в Москве

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жильцам домов, затронутых аварией на подстанции на северо-востоке Москвы, оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь», – написал Собянин в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.
Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили агентству в префектуре северо-восточного округа столицы.
А в пресс-службе Московского метро РИА Новости заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.
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Лора Луганская