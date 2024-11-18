Собянин сообщил об еще одном сбитом БПЛА

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО Министерства обороны в районе Павлово-Посадского городской районе сбили еще один беспилотник, летевший в стороны столицы.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Других подробностей он не сообщил.
Ранее Сергей Собянин объявил об уничтожении беспилотника в районе Раменского городского округа. По предварительным данным, в результате пострадавшие и повреждения отсутствуют.
До этого, 10 ноября, силы ПВО Минобороны России за несколько часов уничтожили 32 БПЛА в Подмосковье. Атака была крупнейшей с начала специальной военной операции России на Украине. Система ПВО работала в городском округе Раменское, Домодедове и Коломне. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что реакция России на все атаки на ВСУ – это наступление в зоне проведения СВО.
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Ранее Сергей Собянин объявил об уничтожении беспилотника в районе Раменского городского округа. По предварительным данным, в результате пострадавшие и повреждения отсутствуют.
До этого, 10 ноября, силы ПВО Минобороны России за несколько часов уничтожили 32 БПЛА в Подмосковье. Атака была крупнейшей с начала специальной военной операции России на Украине. Система ПВО работала в городском округе Раменское, Домодедове и Коломне. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что реакция России на все атаки на ВСУ – это наступление в зоне проведения СВО.
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Александр Климов