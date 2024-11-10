Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву

ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в беседе с ТАСС. По его словам, сейчас российские военные продолжают наступательные действия в городе, в том числе активно атакуют в лесном массиве близ лагеря.