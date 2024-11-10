Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву

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Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Уточняется, что средства ПВО сбили еще семь вражеских БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент ликвидировано 32 беспилотника, которые летели на Москву, добавил Собянин.
Ранее столичный градоначальник сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, заключил Собянин.
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