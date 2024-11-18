Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Силы ПВО Министерства обороны в Раменском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, разрушения или пострадавшие отсутствуют. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее, 10 ноября, силы ПВО Минобороны России за несколько часов уничтожили 32 БПЛА в Подмосковье. Атака была крупнейшей с начала специальной военной операции России на Украине. Система ПВО работала в городском округе Раменское, Домодедове и Коломне. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что реакция России на все атаки на ВСУ – это наступление в зоне проведения СВО.
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Александр Климов