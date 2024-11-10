Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА

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Дежурными силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе сбиты ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. До этого уже были уничтожены два БПЛА ВСУ в том же районе.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он отметил, что в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Повреждений наземной инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Системы ПВО продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности.
Ранее Собянин уже сообщал об отражении силами ПВО атаки двух украинских беспилотников. Они были ликвидированы в том же Раменском городском округе. В аэропортах Москвы Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолёты.
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