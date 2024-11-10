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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА

Фото: istockphoto/Oselote

Фото: istockphoto/Oselote

Дежурными силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе сбиты ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. До этого уже были уничтожены два БПЛА ВСУ в том же районе.


Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он отметил, что в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Повреждений наземной инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Системы ПВО продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности.

Ранее Собянин уже сообщал об отражении силами ПВО атаки двух украинских беспилотников. Они были ликвидированы в том же Раменском городском округе. В аэропортах Москвы Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолёты.

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Губернатор Богомаз: Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников
10 ноября 2024, 07:17

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российский регион. Силы противовоздушной обороны уничтожают дроны ВСУ, пытающиеся наносить удары по объектам на территории Брянской области.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дежурные системы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению либо подавлению при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских беспилотников. Он также призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября дежурными системами ПВО были ликвидированы три БПЛА ВСУ. По словам губернатора области, по предварительным данным в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал, нарушений инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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Глава разведки Франции Лернер посетил Киев для обсуждения военных сил РФ и КНДР
10 ноября 2024, 06:55

Фото: istockphoto/znm

Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев. В столице Украины он обсуждал с коллегами Вооружённые силы РФ и военных Северной Кореи.
Об этом пишет французская газета Le Mond со ссылкой на неназванный дипломатический источник. В публикации уточнялось, что поездка состоялась 4-5 ноября. Других подробностей визита главы французской разведки в Киев газета не приводит.

Ранее Белый дом выразил обеспокоенность по поводу якобы подготовки северокорейских военных к участию в украинском конфликте на стороне России. Однако официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что у военного ведомства нет данных, подтверждающих информацию СМИ о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях.

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#разведка
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ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре
10 ноября 2024, 05:55

Фото: iStock/zim286

ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в беседе с ТАСС. По его словам, сейчас российские военные продолжают наступательные действия в городе, в том числе активно атакуют в лесном массиве близ лагеря.
«Так, по северному флангу наступают силы 200-й бригады, совместно с бойцами батальона «Восток». Они активно атакуют в лесном массиве у бывшего пионерлагеря «Дружба», который полностью на данный момент находится под контролем ВС РФ», — рассказал Чукча.
Военный также отметил, что к микрорайону в центре Часова Яра, известному как цитадель, все ближе подступают десантники 98-й дивизии ВДВ. Вопреки тяжелым условиям боев в городской застройке, инициатива находится на их стороне.
«Бойцы воздушно-десантных войск владеют инициативой, каждый день освобождая дома и улицы этого когда-то мирного города», — добавил он.
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В Киеве прогремел взрыв
«Пятый»: в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
10 ноября 2024, 02:17

Фото: iStock/aapsky

В Киеве этой ночью, 10 ноября, прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем телеграм-канале.
«В Киеве было слышно взрыв», — говорится в сообщении.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киевской области объявили накануне, в 22:54. Сирены в украинской столице работают с 23:07.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских военных
Главком ВСУ Сырский сообщил главкому НАТО Каволи о военных из КНДР на фронте
10 ноября 2024, 01:58

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил главкому НАТО в Европе Кристоферу Каволи о якобы готовящихся к атаке солдатах из КНДР. Об этом в своих соцсетях заявляет Генштаб ВСУ. По словам Сырского, о присутствии северокорейских военных на стороне России «имеются многочисленные данные».
Главком ВСУ также пожаловался на обстановку на линии фронта, назвав ее сложной.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский на своей странице.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был заключен 19 июня в Пхеньяне. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Данный договор, как отмечалось, основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

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#сво
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На Украине вывозят школьниц за границу из-за слухов о мобилизации женщин
10 ноября 2024, 00:45

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

На Украине родители стараются вывезти своих дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды ВСУ, так и на тыловые работы. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в беседе с УНИАН. По его словам, раньше подобная тенденция касалась больше юношей.
«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом. То есть даже родители девушек начинают их вывозить, чтобы они учились где-то там», — рассказал он.
Во время интервью Страшко напомнили о дискуссиях про снижение мобилизационного возраста и слухи о «возможном введении мобилизации женщин на Украине», а после спросили, влияет ли это на отправку детей за границу.
«Да, безусловно, это является одним из факторов для родителей выбирать своим детям образование за рубежом», — подчеркнул директор.
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Порошенко* раскрыл ключевую ошибку ВСУ
09 ноября 2024, 20:59

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в начале конфликта Вооружённые силы Украины не занимались строительством укреплений, в то время как российская армия активно формировала «линии Суровикина».
«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: «Ройте окопы, стройте фортификации!» (...) Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — сказал бывший президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что в 2023 году он предложил построить оборонительные линии, но его инициативу отклонили. Экс-президент приобрел 12 новых экскаваторов для усиления обороны страны и посоветовал правительству Украины возвести фортификационные сооружения в стратегически важных районах фронта.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
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Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорник, питаясь только луком
09 ноября 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Дагестанский военный Закарья остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня.

Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.

Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части
09 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

ВС РФ разделили Купянское направление пополам. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Стариков назвал обстановку на данном направлении тяжелой. По его словам, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях украинские войска столкнулись с тактическим кризисом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
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#вс рф
#спецоперация
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