Сочинец получил шесть лет колонии из-за оружия, которое прятал в дупле

07 мая 2026, 01:56

Сочинец получил шесть лет колонии за незаконный сбыт оружия, которое хранил в дупле

Фото: кадр видео Telegram-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В Сочи местного жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, которое мужчина прятал в дупле. Об этом сообщили 6 мая в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края».





Фигурант не стал отрицать вину во время судебного заседания и пояснил, что оружие раньше принадлежало его знакомому. Когда тот скончался, сочинец присвоил себе огнестрел и боеприпасы к нему. Ствол он хранил в лесном массиве — в дупле дерева. Позже мужчина решил продать содержимое своего «тайника», чтобы заработать денег.





«Все действия «покупателей» оружия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, которые и пресекли незаконную деятельность подсудимого», — говорится в материале.