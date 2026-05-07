Сочинец получил шесть лет колонии из-за оружия, которое прятал в дупле

Сочинец получил шесть лет колонии за незаконный сбыт оружия, которое хранил в дупле
В Сочи местного жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, которое мужчина прятал в дупле. Об этом сообщили 6 мая в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края».
Фигурант не стал отрицать вину во время судебного заседания и пояснил, что оружие раньше принадлежало его знакомому. Когда тот скончался, сочинец присвоил себе огнестрел и боеприпасы к нему. Ствол он хранил в лесном массиве — в дупле дерева. Позже мужчина решил продать содержимое своего «тайника», чтобы заработать денег.
«Все действия «покупателей» оружия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, которые и пресекли незаконную деятельность подсудимого», — говорится в материале.Хостинский районный суд признал жителя Сочи виновным по статье 222 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия). Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал у мужчины 140 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.