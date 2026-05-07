Подросток на мопеде разбился во Владивостоке, он находится в тяжёлом состоянии
Во Владивостоке подросток на мопеде разбился в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Авария случилась на улице Юмашева. По информации очевидцев, после ДТП парень находится в очень тяжёлом состоянии. Точный возраст пострадавшего неизвестен, но на вид ему около четырнадцати лет. Более подробных деталей случившегося пока не поступало.
