Сочинец упал с 200-метровой высоты в ущелье и погиб
В Тисо-самшитовой роще Хостинского района Сочи обнаружили тело погибшего местного жителя. Об этом проинформировала пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Трагедия произошла на смотровой площадке «Белые скалы». Обойдя бетонные заграждения и проигнорировав запрещающие знаки, посетитель сорвался с высоты около 200 метров.
О происшествии сообщили по номеру 112. На место ЧП оперативно выехали спасатели в составе двух подразделений. Они обнаружили тело мужчины на тропе недалеко от пещеры, уложили на носилки и эвакуировали из труднодоступной горно-лесной местности.
Позднее останки передали следователям.
