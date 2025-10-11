Стрельба в небольшом городке унесла жизни четырех человек
В США произошла массовая стрельба, в результате которой несколько человек погибли. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Инцидент произошел ночью субботы на главной улице города Лиланд штата Миссисипи. Там собралось несколько человек для просмотра матча выпускников местной школы. Через какое-то время раздались крики и выстрелы.
По словам мэра Джона Ли, четверо скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще 12 пострадали, четверых из них перевезли вертолетом в больницы. Информация об их состоянии не приводится.
Стоит отметить, что это уже второй подобный случай за последнее время. 5 октября в центре города Монтгомери штата Алабама в результате перестрелки пострадали 12 человек, двоих спасти не смогли.
