«Сочувствую всем, кроме россиян»: украинский певец Потап сделал мерзкое заявление после крушения самолёта в США

Потап (фото: соцсети)
Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с крушением самолёта, столкнувшегося с вертолётом, над Вашингтоном. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с изображением зажжённой свечи.
«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», – написал артист.Певец уже не в первый раз делает такие мерзкие заявления в адрес россиян. В прошлом году участник группы «Потап и Настя» поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни после продолжительной болезни. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап выступил с критикой, заявив, что актриса якобы создала в культуре «негативный образ украинок» из-за сериала «Моя прекрасная няня».
30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт совершил столкновение с военным вертолётом. Предварительно, в результате трагедии погибли 67 человек. Их тела продолжают извлекать из реки Потомак. На борту находились россияне – российские фигуристы, супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они летели на соревнования.
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