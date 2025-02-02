«Сочувствую всем, кроме россиян»: украинский певец Потап сделал мерзкое заявление после крушения самолёта в США

Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с крушением самолёта, столкнувшегося с вертолётом, над Вашингтоном. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с изображением зажжённой свечи.