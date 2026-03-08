Огонь охватил небоскреб после удара в Кувейте

08 марта 2026, 07:33

Press TV: небоскреб службы соцобеспечения загорелся после удара в Эль-Кувейте

Фото: iStock/grafoto

В Эль-Кувейте загорелся небоскреб, в котором расположена служба социального обеспечения. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV, опубликовавший видео инцидента.





На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил верхние этажи небоскреба. Причиной возникновения пожара стал нанесенный удар. Другие подробности пока неизвестны.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в материале.