Соколов из «Уральских пельменей» попал под проверку МВД после дебоша в переходе

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В Екатеринбурге полицейские приступили к проверке информации о конфликте участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками в переходе метро. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых.
Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с группой молодых людей в подземном переходе в метро Екатеринбурга.
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Анастасия Чинкова