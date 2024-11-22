Суд в Иркутске вынес приговор заключённым, насиловавшим и пытавшим сокамерников

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В Иркутске вынесли приговор мужчинам, насиловавшим и пытавшим сокамерников. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда города.
В 2021 году ФСИН России начала проведение масштабной проверки на территории региона. Целью было определить, соблюдаются ли права человека в исправительных учреждениях. Причиной для принятия таких мер стал бунт заключённых в ИК-15 в апреле 2020 года и массовые жалобы от родственников осуждённых.
По итогам проверки было возбуждено девять уголовных дел в отношении как сотрудников регионального главного управления ФСИН, так и самих осуждённых и обвиняемых. Были установлены свыше 40 человек, которые применяли насильственные действия в колониях и СИЗО области, а 75 человек признаны потерпевшими.
Иркутский суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на сроки от 14 до 17,5 лет. Потерпевшими по их уголовному делу признаны 11 человек. Также осуждённые должны будут выплатить компенсацию пострадавшим в размере от 100 до 250 тысяч рублей.
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По итогам проверки было возбуждено девять уголовных дел в отношении как сотрудников регионального главного управления ФСИН, так и самих осуждённых и обвиняемых. Были установлены свыше 40 человек, которые применяли насильственные действия в колониях и СИЗО области, а 75 человек признаны потерпевшими.
Иркутский суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на сроки от 14 до 17,5 лет. Потерпевшими по их уголовному делу признаны 11 человек. Также осуждённые должны будут выплатить компенсацию пострадавшим в размере от 100 до 250 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова