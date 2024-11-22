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Суд в Иркутске вынес приговор заключённым, насиловавшим и пытавшим сокамерников

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Иркутске вынесли приговор мужчинам, насиловавшим и пытавшим сокамерников. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда города.
В 2021 году ФСИН России начала проведение масштабной проверки на территории региона. Целью было определить, соблюдаются ли права человека в исправительных учреждениях. Причиной для принятия таких мер стал бунт заключённых в ИК-15 в апреле 2020 года и массовые жалобы от родственников осуждённых.

По итогам проверки было возбуждено девять уголовных дел в отношении как сотрудников регионального главного управления ФСИН, так и самих осуждённых и обвиняемых. Были установлены свыше 40 человек, которые применяли насильственные действия в колониях и СИЗО области, а 75 человек признаны потерпевшими.



Иркутский суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на сроки от 14 до 17,5 лет. Потерпевшими по их уголовному делу признаны 11 человек. Также осуждённые должны будут выплатить компенсацию пострадавшим в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

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#насилие
#суд
Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции
22 ноября 2024, 15:36

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве водитель такси, доставленный в отдел за попытку дать взятку, сбежал от полиции через дыру в заборе. Через какое-то время его удалось задержать во второй раз при попытке улететь в Киргизию.
Все произошло 21 ноября в московском районе Раменки, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Таксиста остановили инспекторы ДПС, когда он выхеал на встречную полосу. Мужчина решил «договориться» и предложил сотрудникам взятку в 12 тысяч рублей. Однако его задержали и увезли в отдел.

Когда мужчину стали оформлять, ему удалось бежать, протиснувшись через дыру в заборе. Вскоре его снова удалось задержать — в аэропорту Внуково, когда он пытался вылететь вечерним рейсом в Киргизию.

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«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
22 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/ Spoorloos

Жители деревни Нижняя Коя в Шушенском районе Красноярского края много месяцев ждали, когда станет известен приговор тех, кто совершил ужасное — зверски убил 12-летнюю девочку, передала «Комсомольская правда».

Ни одного шанса спастись


Из-за убийства ребенка начались народные волнения. Сельчане даже потребовали к себе представителей власти, прокурора, руководство полиции. Местные жители организовали собрание и требовали разобраться в ситуации.

Наконец в августе 2021 года двое обвиняемых оказались за решёткой. Судья зачитал приговор: Родиону Соловьёву — 23 года лишения свободы, а несовершеннолетнему соучастнику — почти 10 лет.

«Сожалею, что нет смертной казни. Они не имеют права жить. Они мучили моего ребенка и не дали ей ни одного шанса спастись», — сказала со слезами на глазах Елена Халилова — мама убитой девочки.

Тело в заброшенном колодце


29 мая 2020 года Маша (имя убитой изменено) со своей 10-летней сестрой пошли на окраину деревни встречать коров. Младшая девочка вернулась домой. Мама начала волноваться, но, услышав, что Маша наткнулась по пути на подругу и осталась с ней побеседовать на детской площадке, Елена бросилась туда. Она долго искала дочь, но это оказалось безуспешно. Вечером Маша тоже не вернулась домой и родители обратились за помощью к соседям.

Фото: iStock/ Tunatura

На второй день пропажи ребёнка приехало более полусотни сотрудников полиции, спасателей, опытных волонтеров-поисковиков. Они осматривали местность, заброшенные дома. 1 июня тело Маши нашли на неработающей ферме в заброшенном колодце — он был прикрыт бетонной плитой.

Родственница рассказывала, что на опознании маме Маши показали лишь лицо девочки, всё остальное было накрыто простынёй.

Убивали втроём, а посади двух


Первого подозреваемого по делу об убийстве Маши задержали. Им был 25-летний местный житель. В ходе допроса он признался в содеянном, но его по неизвестным причинам не судили.

Фото: iStock/ Sophonnawit Inkaew

Вторым был Родион Соловьев, которому в то время было 19 лет. Его причастность установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий и результатам генетической экспертизы биологических следов, которые обнаружили на одежде убитой.

Третьим задержанным был 14-летний школьник. Выяснилось, что за год до убийства этот подросток уже совершил насилие над Машей, но уголовное дело возбуждать не стали, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности. Целый год после этого он преследовал Машу, пока не убил.

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Сельчане поделились, что эти трое, по сути, держали в страхе всю деревню. Они неоднократно избивали даже зрелых мужчин и были убеждены, что наказания за содеянное не будет. А бывший инспектор ПДН (после убийства девочки он покинул должность) советовал местным жителям не связываться с ними.

На контроле Бастрыкина


Расследование данного дела лично контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. В ходе следственных мероприятий допросили более 40 человек, провели около 10 осмотров места убийства и огромное количество экспертиз — всё это смогло подтвердить версию следствия. Оба фигуранта дела полностью признали свою вину и раскаялись в убийстве. Ещё суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 2,5 миллионов рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его 14-летнему соучастнику.

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В Таиланде впервые казнят женщину: за что «Мисс Ционид» убила 14 подруг и почему влезла в долги, подробности
22 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

В Таиланде завершился судебный процесс над 36-летней Сарарат Рангсивутапорн, обвиняемой в убийстве 14 человек с использованием цианида. Это первый случай в судебной практике Таиланда, когда высшую меру наказания получила женщина. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Похищала у жертв личные вещи



В ходе судебного разбирательства Сарарат была признана виновной в убийстве своей 32-летней подруги Сирипорн Ханвонг в прошлом году. Женщины встретились в апреле 2023 года в провинции Ратчабури на западе Таиланда для проведения буддийского ритуала. Однако встреча закончилась трагически — Сирипорн скончалась от сердечного приступа. Первоначально её смерть была признана естественной, но вскрытие показало наличие цианида в её организме.

Полиция установила, что Сарарат похитила личные вещи, деньги и телефон своей жертвы. В её автомобиле были найдены следы калия цианида, что стало решающим доказательством её вины. Согласно версии следствия, Ханвонг стала 15-й жертвой этой женщины.


Задержание С. Рангсивутапорн (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Мотивы преступлений


Сарарат, или как ее прозвали в СМИ «мисс Цианид», страдала от лудомании — неконтролируемой зависимости от азартных игр. Она занимала деньги у знакомых, обманывала их и затем убивала, чтобы избежать возврата долгов. В одном из случаев она выманила у жертвы 6800 фунтов стерлингов, после чего отравила её и похитила драгоценности и телефон.

Заместитель главы национальной полиции сообщил, что подозреваемая использовала кредиты, которые не могла погасить. Когда жертвы начинали требовать возврата средств, Сарарат избавлялась от них.


Ужасающая статистика


На женщину заведено около 80 дел, включая обвинения в убийствах, кражах и мошенничестве. Одна из её 15 жертв чудом выжила после того, как Сарарат заставила её принять «лекарственные капсулы», оказавшиеся ядовитыми. Бывший супруг осуждённой, служащий полиции, также был приговорён к двум годам тюремного заключения за сокрытие улик, что вызвало ещё большее возмущение в обществе.


Цианид: чем опасен


Цианид представляет собой крайне опасное вещество. Его использование в Таиланде строго регулируется, однако Сарарат удалось получить к нему доступ. Отравление цианидом может привести к сердечному приступу и сопровождается головокружением, рвотой и повреждением лёгких.


Осмотр места происшествия (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Реакция общества и приговор


Мать одной из жертв, Тонгпин Кьячанасири, выразила удовлетворение решением суда: «Сегодня справедливость восторжествовала».

Смертный приговор Сарарат не только стал предупреждением для всех, кто нарушает закон, но также вызвал обсуждение вопросов о доступности токсичных веществ и контроле над азартными играми, уверены местные жители.

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В Ленинградской области охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже
22 ноября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Ленинградской области охотник застрелил неизвестного мужчину в камуфляжной форме и каске. Тот якобы напал на него со спины с ножом.
Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Октябрьское» в Кировском районе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В местный отдел полиции обратился 41-летний охотник и рассказал о совершённом на него нападении. Он вышел из леса и направлялся к своей машине, когда сзади на него набросился неизвестный в камуфляжной форме, вооружённый ножом. Он нанёс охотнику удар, который скользнул по плечу и поранил щёку. Затем агрессор попытался отнять у мужчины ружьё, и тогда он нажал на курок. Раненый незнакомец убежал в лес.

Позднее правоохранители нашли мужчину в пиксельной камуфляжной форме на берегу реки. Он не выжил. Рассказ охотника подтвердил очевидец, наблюдавший за происходящим со стороны. Документов у убитого при себе не оказалось. Сейчас полиция пытается установить его личность. Пострадавший охотник от госпитализации отказался, помощь ему оказали на месте. Сейчас он беседует со следователями в отделе полиции.

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#инцидент
#мужчины
#ружье
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В ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на 40 млн рублей
22 ноября 2024, 14:04

Фото: iStock/nevodka

В Луганской Народной Республике (ЛНР) 13 подростков по заказу аферистов обманули свыше 90 пенсионеров на общую сумму 40 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Региональная прокуратура сообщила, что мошенники размещали в интернете объявления с предложением заработать на операциях по обналичиванию денег. К работе им удалось привлечь 13 подростков, которым предложили обзванивать пожилых людей и представляться сотрудниками правоохранительных органов.

Подростки согласились на такую работу. Они звонили пенсионерам и говорили, что их родственник якобы устроил ДТП. Чтобы решить дело без лишних проблем и откупить «родственника» от уголовного преследования, им предлагали заплатить определённую сумму. После этого жертвы снимали деньги в банкоматах и переводили на счета аферистов. Таким образом злоумышленники обманули более 90 жителей республики и получили 40 миллионов рублей.

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#мошенничество
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#пенсионеры
#подростки
#прокуратура
#жертвы
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Таксист-мигрант, задержанный за взятку, сбежал из полиции через дыру в заборе
22 ноября 2024, 13:05

Фото: iStock/BrianAJackson

В столичном районе Раменки задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист-мигрант сбежал из отделения полиции через дыру в заборе, но был снова пойман в аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что уроженец Киргизии таксовал в Раменках. Его остановили сотрудники ДПС за выезд на встречную полосу. Он попытался дать правоохранителям взятку, но был задержан. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, откуда ему удалось сбежать через дыру в заборе. После этого он был объявлен в розыск. Затем таксиста обнаружили в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на родину. Полицейским удалось оперативно задержать мигранта.

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#москва
#полиция
#взятка
#розыск
#аэропорт внуково
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Подросток из религиозной семьи расстрелял родителей, братьев и сестру: 11-летней девочке чудом удалось спастись
22 ноября 2024, 13:00

Марк и Сара Хьюмистон (Фото: соцсети)

15-летний подросток расстрелял свою семью, используя отцовский пистолет. Из шести членов семьи выжила лишь его младшая сестра, которая притворилась спящей, что и спасло ей жизнь. После расправы парень вложил оружие в руку погибшему брату и, изображая жертву, сам вызвал полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Убийство семьи в США



Инцидент произошел 29 октября 2024 года в Фолл-Сити, штат Вашингтон. Рано утром многодетная семья Хьюмистон проснулась от звуков выстрелов. По информации Daily Mail, 15-летний взял отцовский пистолет и устроил бойню. Он первым делом убил родителей, а затем расправился с двумя братьями — 13-летним Бенджамином и 9-летним Джошуа, а также с 7-летней сестрой Кэтрин.
«В результате стрельбы погибли пять членов семьи: родители Марк (43 года) и Сара Хьюмистон (42 года), а также их дети Кэтрин (7 лет), Джошуа (9 лет) и Бенджамин (13 лет)», — сообщает издание.

После этого преступник вошел в спальню, где пряталась испуганная 11-летняя сестра, которая оказалась единственной выжившей. Как рассказала школьница полиции, старший брат ранил ее в руку и шею, а затем начал проверять, остались ли его жертвы в живых. В этот момент девочка решила притвориться мертвой.

К счастью, этот план сработал. Когда брат покинул комнату, она выбралась на улицу через пожарное окно, чтобы позвать на помощь. Соседи сразу же вызвали полицию.
Фото: istockphoto / naveebird

Сын-убийца притворялся жертвой


Тем временем злоумышленник сам позвонил в правоохранительные органы и попытался представить ситуацию так, будто стрелял один из его братьев. На допросе он соврал, утверждая, что именно 13-летний Бенджамин расстрелял всю семью, а ему удалось спрятаться в ванной. Для большей правдоподобности он положил пистолет в руку погибшему брату.

Однако ложь вскрылась довольно быстро. Криминалисты установили, что Бенджамин не стрелял из пистолета. Кроме того, выжившая девочка сообщила, что только ее 15-летний брат знал код от сейфа, где отец хранил оружие. Накануне трагедии подросток попал в неприятности и провалил школьный экзамен, что, по словам сестры, могло подтолкнуть его к этому ужасному преступлению.

Какой срок может получить подросток


Согласно сообщениям СМИ, родители малолетнего убийцы, Марк и Сара, были очень религиозными людьми. Они перевели своих пятерых детей на домашнее обучение и воспитывали их в строгости.

Как сообщает Daily Mail, 15-летнему юноше предъявлено обвинение в жестоком убийстве пяти человек и покушении на убийство его младшей сестры. Прокуроры требуют судить его как взрослого, что может привести к сроку от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. По последним данным, следующее судебное слушание по делу назначено на 8 января 2025 года.

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Участник СВО после стирки вещей в радиоактивной воде стал гнить заживо
22 ноября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Professor25

Участник специальной военной операции постирал вещи в радиоактивной воде. После этого он начал в буквальном смысле заживо гнить.
Об этом в разговоре с сетевым изданием URA.RU рассказал военный адвокат Пётр Портнягин. По его словам, военнослужащий находился на территории одной из недружественных стран (какой именно — юрист не уточнил). Будучи на корабле, мужчина выстирал свою одежду в воде, которая оказалась заражённой радионуклидами.

Симптомы лучевой болезни начали проявляться у солдата уже через несколько дней, отметил Портнягин. Затем у него начался некроз, разрушается костная ткань. Теперь мужчина планирует уволиться из рядов Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья, заключил адвокат.

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#болезни
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Школьница из Тольятти изучила уголовный кодекс перед расправой над сёстрами
22 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Edgar

Школьница из Тольятти перед расправой над сёстрами внимательно изучила уголовный кодекс и выяснила, что не понесёт ответственность за преступление из-за несовершеннолетия. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Отмечается, что 13-летняя девочка выпила алкоголь перед совершением преступления, чтобы снизить волнение. Расправу над младшими сёстрами она совершила ножом, а тела бросила на балконе.

Перед убийством школьница изучила уголовный кодекс и поняла, что из-за того, что ей мало лет, ей не грозит тюремное заключение.

Напомним, что девочка нанесла множественные ножевые ранения своим младшим сёстрам, пока родителей не было дома. Причиной такого поступка стало неприятие примирения матери с отчимом, который часто избивал супругу. Девочку задержали и поместили в специальное учреждение.

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#убийство
#семья
#уголовное дело
#алкоголь
#школьница
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