«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой

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Жители деревни Нижняя Коя в Шушенском районе Красноярского края много месяцев ждали, когда станет известен приговор тех, кто совершил ужасное — зверски убил 12-летнюю девочку, передала «Комсомольская правда».
Ни одного шанса спастись
Из-за убийства ребенка начались народные волнения. Сельчане даже потребовали к себе представителей власти, прокурора, руководство полиции. Местные жители организовали собрание и требовали разобраться в ситуации.
Наконец в августе 2021 года двое обвиняемых оказались за решёткой. Судья зачитал приговор: Родиону Соловьёву — 23 года лишения свободы, а несовершеннолетнему соучастнику — почти 10 лет.
«Сожалею, что нет смертной казни. Они не имеют права жить. Они мучили моего ребенка и не дали ей ни одного шанса спастись», — сказала со слезами на глазах Елена Халилова — мама убитой девочки.
Тело в заброшенном колодце
29 мая 2020 года Маша (имя убитой изменено) со своей 10-летней сестрой пошли на окраину деревни встречать коров. Младшая девочка вернулась домой. Мама начала волноваться, но, услышав, что Маша наткнулась по пути на подругу и осталась с ней побеседовать на детской площадке, Елена бросилась туда. Она долго искала дочь, но это оказалось безуспешно. Вечером Маша тоже не вернулась домой и родители обратились за помощью к соседям.
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На второй день пропажи ребёнка приехало более полусотни сотрудников полиции, спасателей, опытных волонтеров-поисковиков. Они осматривали местность, заброшенные дома. 1 июня тело Маши нашли на неработающей ферме в заброшенном колодце — он был прикрыт бетонной плитой.
Родственница рассказывала, что на опознании маме Маши показали лишь лицо девочки, всё остальное было накрыто простынёй.
Убивали втроём, а посади двух
Первого подозреваемого по делу об убийстве Маши задержали. Им был 25-летний местный житель. В ходе допроса он признался в содеянном, но его по неизвестным причинам не судили.
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Вторым был Родион Соловьев, которому в то время было 19 лет. Его причастность установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий и результатам генетической экспертизы биологических следов, которые обнаружили на одежде убитой.
Третьим задержанным был 14-летний школьник. Выяснилось, что за год до убийства этот подросток уже совершил насилие над Машей, но уголовное дело возбуждать не стали, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности. Целый год после этого он преследовал Машу, пока не убил.
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Сельчане поделились, что эти трое, по сути, держали в страхе всю деревню. Они неоднократно избивали даже зрелых мужчин и были убеждены, что наказания за содеянное не будет. А бывший инспектор ПДН (после убийства девочки он покинул должность) советовал местным жителям не связываться с ними.
На контроле Бастрыкина
Расследование данного дела лично контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. В ходе следственных мероприятий допросили более 40 человек, провели около 10 осмотров места убийства и огромное количество экспертиз — всё это смогло подтвердить версию следствия. Оба фигуранта дела полностью признали свою вину и раскаялись в убийстве. Ещё суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 2,5 миллионов рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его 14-летнему соучастнику.
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