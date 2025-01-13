Солдат упал и воткнул штык себе в голову в Стокгольме

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В субботу утром произошел необычный и трагический инцидент у королевского дворца, когда караульный солдат подскользнулся и упал, случайно воткнув себе штык в голову. Об этом сообщает портал aftonbladet.se со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Швеции.
Инцидент случился около 11:00. Штык, который был закреплен на винтовке охраняющего замок солдата, проткнул его голову и застрял. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция и скорая помощь.
Согласно информации пресс-службы армии, товарищи пострадавшего солдата оперативно оказали ему первую помощь. В результате полученной травмы солдат был госпитализирован и перенес операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Полиция начала расследование по факту инцидента, в рамках которого будут изучены условия труда и причины, приведшие к травме.
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Согласно информации пресс-службы армии, товарищи пострадавшего солдата оперативно оказали ему первую помощь. В результате полученной травмы солдат был госпитализирован и перенес операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Полиция начала расследование по факту инцидента, в рамках которого будут изучены условия труда и причины, приведшие к травме.
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Дарья Осипова