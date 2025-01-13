Солдат упал и воткнул штык себе в голову в Стокгольме

В субботу утром произошел необычный и трагический инцидент у королевского дворца, когда караульный солдат подскользнулся и упал, случайно воткнув себе штык в голову. Об этом сообщает портал aftonbladet.se со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Швеции.