В Бурятии 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов

Фото: iStock/designbydx
В республике Бурятия 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом рассказали в региональной службе МЧС.
«На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда», — пишут в telegram-канале ведомства.
В МЧС отметили, что вагоны были пустыми. В результате происшествия нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Также был задержан пассажирский поезд из Кисловодска в Тынду. На место аварии направлено два аварийно-восстановительных поезда.
Читайте также:
Пассажир поезда Самара – Санкт-Петербург упал на беременную женщину
В Химках горит помещение по производству и хранению плёнки
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
Иван Мусатов