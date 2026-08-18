Диетолог назвала самый полезный вид апельсинового сока

18 августа 2026, 00:02

Диетолог Русакова: самым полезным апельсиновым соком считается свежевыжатый фреш

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Апельсиновый сок является ценным источником биологически активных веществ, однако злоупотреблять им не стоит. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что в этом соке содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и оказывает общий тонизирующий эффект на организм. Кроме того, там есть фолиевая кислота и калий.





«Свежевыжатый фреш содержит максимум витаминов, клетчатки и полезных веществ, но быстро портится и отличается высокой кислотностью. Пакетированные соки изготавливаются из концентрата, витамины в них разрушаются при пастеризации, а для улучшения вкуса часто добавляется сахар и консерванты», — пояснила Русакова.

«Полезны жирная рыба, которая является источником витамина D и омега-3 жирных кислот, а также яйца — они помогают восполнить дефицит витамина D. Осенью организму особенно необходимы микроэлементы: железо, цинк и селен. Их недостаток может проявляться в виде быстрой утомляемости и частых простуд», — предупредили эксперты.