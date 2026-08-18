Диетолог назвала самый полезный вид апельсинового сока
Диетолог Русакова: самым полезным апельсиновым соком считается свежевыжатый фреш
Апельсиновый сок является ценным источником биологически активных веществ, однако злоупотреблять им не стоит. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что в этом соке содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и оказывает общий тонизирующий эффект на организм. Кроме того, там есть фолиевая кислота и калий.
«Свежевыжатый фреш содержит максимум витаминов, клетчатки и полезных веществ, но быстро портится и отличается высокой кислотностью. Пакетированные соки изготавливаются из концентрата, витамины в них разрушаются при пастеризации, а для улучшения вкуса часто добавляется сахар и консерванты», — пояснила Русакова.
Она посоветовала выбирать стопроцентный свежевыжатый сок с мякотью без добавок. Взрослым людям без проблем со здоровьем в день можно употреблять не более 200–400 миллилитров в день, а детям — до 150 мл. Однако его не стоит пить при гастритах, язвенной болезни, рефлюксе и других заболеваниях ЖКТ, заключила диетолог.
Тем временем в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества рассказали RT, что осенью организм испытывает повышенную потребность в витаминах и микроэлементах, поэтому в рацион важно включать тыкву и морковь, которые помогут поддержать иммунитет.
«Полезны жирная рыба, которая является источником витамина D и омега-3 жирных кислот, а также яйца — они помогают восполнить дефицит витамина D. Осенью организму особенно необходимы микроэлементы: железо, цинк и селен. Их недостаток может проявляться в виде быстрой утомляемости и частых простуд», — предупредили эксперты.
Основой осеннего рациона должны являться свежие сезонные продукты. Чтобы восполнить дефицит селена, рекомендуется включить в рацион мясо птицы и морепродукты. Цинк в значительных объемах можно найти в говядине, бобовых и орехах.